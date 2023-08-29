居家清潔打掃月入近十萬！ 他月休6天且年紀才20多歲：以這樣的工作為榮

前幾個禮拜聽好友老張說，他因為運動時腳受傷，阿基里斯腱斷裂，所以好一陣子要休養生息，打石膏穿復健鞋等等，要兩三個月才能不拿拐杖走路。

老張說：「前幾天我在網路上找來專門清潔打掃的平台媒合，就是很多個清潔人員，都有標明每小時的價碼，然後自己可以選擇，我找了個年輕人來弄，不管是門窗、廁所、廚房、門框、地板，真的弄超級乾淨，你下次可以用用看。」

至於哪個平台這邊就先略過不談，網路上這樣的平台不少，好壞的評價總是都有，但每位人員的個人職業素質最重要，這種事有時候也是看一點運氣。

一邊喝著豆漿，然後聽老張繼續分享經過：「老畢，我跟太太後來看他打掃這麼辛苦，也很乾淨，那個年輕的清潔人員大概20多歲，還不到30歲，請他喝個飲料之餘，有小聊了一下，開冷氣他還滿頭大汗，看了真是有佩服到，我老婆後來問他這行業這麼辛苦，收入還OK嗎？」

我也好奇這種在平台接案的專業清潔人員，收入會到哪。

繼續聽著老張說下去：「你絕對猜不到，那打掃的清潔人員跟我說，通常是七、八萬，有時候會逼近十萬，而且他一點都沒有那種不好意思的態度，你知道的，有些年輕人會覺得做這樣的工作會自卑，結果這個年輕人很以他的工作為榮，還跟我分享一些打掃的經驗談，很樂意談論他的工作，我覺得這是很不簡單的年輕人」。

言談中老張不只一次誇讚打掃非常仔細，讓他覺得很滿意，叫我一定要去試用，不要在家悶著頭做家事，有些人甚至為此家庭失和，那真的很不划算。

我笑笑問說：「這樣一小時多少錢呀？怎麼算？」

老張一時彷彿廣告推銷似的，超好笑，接著說：「不一定，要看每個人的價碼，有人開一小時350，也有人開400、450，也有500的，然後也有客戶評價可以參考。假如你只是要簡單清潔，當然不用找到太貴的，那如果非常講究，那自然就找貴的，清潔師傅敢開到高價的，想也知道有一定道理，要不然沒生意不就餓死。」

每年大掃除總會搞得很累，一方面工作都很煩悶了，回家卻還有做不完的家事，也許各位媽媽讀者們可以不要讓自己累壞了，下次我應該也會這麼做。

這算是一種典型的因為網路而賺到錢的案例，在很久很久以前，假如你是一位很認真打掃的清潔師傅，但畢竟沒什麼人知道，而且還會被殺價，到處拜訪社區或公司行號，土法煉鋼，那一個月下來能賺個三萬、四萬都很困難，有些人就到百貨美食街，那薪水自然就不會太好，許多中年失業的婦女也因為沒有經濟能力失去自信。

可是網路的興起，假如足夠認真，那用戶自然會給予高評價，累積一段時間久了價碼還可以拉高，最少兩小時或三小時起跳，當然，也不能脫離行情太遠就是，那自然可以賺到還算豐厚的收入，別忘了現代人工作忙碌，但中產階級所得的家庭是最大宗，我們不需要到豪門等級那樣聘請專門傭人，偶爾一兩個月找個人來清掃，這樣也就夠了。

這塊需求是不是就被挖掘出來了？是的，資本主義就是這樣，提供商品、要不然提供服務，最後則是品牌，賺錢大概就是這樣一回事。

最後我問老張：「那個年輕師傅有說他一個月休幾天嗎？要不然一個月都沒休息，那賺8、9萬似乎也很血汗。」

老張一邊吃著超商買的沙拉，吞下一大口後，說著：「他說每個月都讓自己休息6天，以前休8天，後來因為訂單太多，很多客人會反覆找他，所以現在再休下去會讓客人等太久，大概是這樣，這個人真的弄很乾淨，手腳很勤快，不簡單。」

對於老張這種花錢不手軟的人來說，我想以後一定常常會請這位清潔師傅來打掃，這就是一種個人品牌的塑造，而且推薦給我的過程，這就是口碑行銷。

所以一個人作事到底要為了CP值，能混就混，還是要為了心中的價值，把事情盡可能做好，這就見仁見智了，當然如果是當一位員工，可能為公司貢獻了功勞，過了就過了，老闆不一定會真的記在心上，可是假如是自己做自己，像是SOHO族、中小企業老闆、小吃攤老闆、自營的清潔師傅、按摩師傅這一類，那是否盡心盡力，客人都是感受得到。

因此別讓自己成為CP值底下的囚徒，有些時機我們確實要計較CP值，但更多時候我們不能這麼做，否則就會犧牲掉無限的可能性，這社會上總會有那20％或30％的人賺到不錯的收入，我們不需要成為全國前1％的人，才能過好生活，但總要做點什麼，才可能走向較為前段的位置。

這道理應該不算難懂，每個年齡都有努力付出的人，整段人生不過80多年，前期多做點拼搏總比後期才驚醒來得好，40歲沒成功，那就50歲，50歲還是沒達到目標，那就60歲，到了60歲即便努力還是沒達到富有的程度，那至少也距離當年22歲大學畢業好一大段路了，能平安健康活到60多歲，看著自己過去做事的態度跟軌跡，這是一種信念，也創造了自我的價值，有孩子的話，也能讓他們看見為人父母的模樣，我們才有教育他們的施力點，以身作則已經做到了。

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