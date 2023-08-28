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節流並非長久之計…如何「花錢」才是重點！ 錢少也能儲蓄的五種方法

聯合新聞網／ 小花平台保險+
高雄一名女會計趁半夜、凌晨轉帳，2年將公司千萬元存款轉到自己帳戶，被法院判刑4年6月。新台幣示意圖。本報資料照片
高雄一名女會計趁半夜、凌晨轉帳，2年將公司千萬元存款轉到自己帳戶，被法院判刑4年6月。新台幣示意圖。本報資料照片

「錢總是不知不覺變少，卻又忘了花在什麼地方？」這句話說中你的心聲了嗎？小編內心的OS是「才剛拿出一張千元大鈔，沒多久就快花光了……」借用《我的錢都花到哪去了？薪水再少也能留住錢的理財新思維》一書在開場白中提到：「『錢放在口袋不會咬人！』這是許多富有的人經常掛在嘴上的話，他們不只掛在嘴上，並將其奉為行動的準則；這個道理很簡單，做起來似乎也很容易，然而，許多人卻是一到了消費場所，看到各種形形色色的刺激，就會莫名其妙地拒絕不了誘惑。」

這到底是怎麼回事？又該怎麼辦？該書作者指出，最可靠的方法就是自求多福，而最可靠的自求多福則是聰明消費，除了懂得精打細算、用最低的花費買到最「物超所值」的產品或是服務外，還要善用理性駕馭非理性的慾望，以減少錯誤的浪費和耗損，讓自己的財富木桶能夠在注入不確定的風險下，依然維持一定的庫存，不致捉襟見肘！

省錢」難以持久，要用對的方式「花錢」！

既然「省錢」總是難以持久，就要用對的方式「花錢」！該書作者提出5個理財新思維，教你如何培養聰明的消費思維，並重整理財步調，一步步把錢找回來！

理財新思維1、別小看一杯咖啡的複利！

明明覺得平時沒花什麼錢，但是每到月底，卻是經常被帳戶裡的數字嚇一跳？不說你不知道，即使只是每天一杯咖啡、每天一顆茶葉蛋，長久下來都會大大啃蝕你的存款，唯有平常多留意每筆小錢的支出，才能漸漸擺脫「不知道把錢花到哪去」的窘境！

理財新思維2、想要花錢不失控，先要了解大腦的問題！

你是否經常質疑自己是不是花錢花太兇？先別急著自我責備，因為大腦本身的幾個「bug」，經常讓我們被情緒衝動、視覺盲點所矇騙，買下不需要的東西、做出不合理的消費決定……，也唯有認清這些問題之後，在掏錢的當下才會更加小心！

理財新思維3、別被廣告操控了荷包！

對於名牌先入為主的認知、對於美麗模特兒的投射幻想……等，諸如此類，都是廣告讓我們在不知不覺間失守，乖乖付錢結帳的「技倆」！雖說培養自制力並不容易，但是如果能了解廣告背後運作的機制，就能逐步矯正個人消費「衝動」！

理財新思維4、學會「批判性消費」

養成在決定結帳之前，先多問自己幾個問題，像是「如果我買下這件衣服，下半身可以搭配什麼？」、「報名這堂課，我之後真的可以騰出時間上嗎？」……等，如果這些問題自己都能夠找到好的回答，再放手一「敗」吧！

理財新思維5、留下「未完成」的部分給未來

不要急著在當下把想買的東西全部買完，像是買了房子，不用立刻採買所有未來可能用到的家具，因為現在想到的「可能」，之後或許不見得真的會用到……，不妨留下一點空白給未來，少了一點衝動，反而可以讓自己花錢花得更理智。

本文章內容僅供參考，並不構成要約、招攬、或任何形式之表示、建議或推薦。

◎本文已獲小花平台授權轉載，原文出處於此

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