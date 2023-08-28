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每月存一萬投資獲利5％…10年有160萬！ 他：那時可能國產休旅車都買不起

聯合新聞網／ 方格子
新台幣示意圖。（本報系資料庫）
新台幣示意圖。（本報系資料庫）

【撰文・鍾騰緯-永慶不動產房仲】

資本主義是這樣的：

把90%的人，壓榨在生活線，逼迫你要上班為社會貢獻勞動力。

然後因為上班壓力，就去進行過度消費&紓壓，追求小確幸，再走向精緻窮，口袋空空，開始惡性循環，就越陷越深離不開這個輪迴。

一定要想辦法脫離這個死胡同，不然人生短短數十年，很容易一轉眼就就過去的！

這過程必定是痛苦的啦，如果不痛苦，大家就一起爽了。

(此段改編自：ptt mfcke大)

好吧，經過上段的前言，今天我們開始覺得人生好像不對勁，好像該開始做些改變了？我們用數字來看看到底多絕望。

1.第一個想到的就是來靠投資翻身吧，投資很重要，但一個月能存下多少錢用於投資？

正常人每個月存1萬就很厲害了，一年存12萬，給個金融商品算複利5%，十年也就160萬吧

但十年後有160萬，能幹麻？

十年後會連一台國產休旅車都會買不起，在台中連套房的頭期款都不夠

更不用說，才沒有人能這樣存十年的錢，我是不相信的！

2.焦慮嗎？ 怎麼辦呢？

我的觀察是，很多人就都會選擇要賭一把，不管是在股票、虛擬幣、樂透、直銷，還是什麼更奇耙的東西，想說可不可以找個飆股、飆幣翻個5倍、10倍的？

但…看來大部分都是賠錢啦，才再後悔當初這個錢應該拿去換個車、吃個大餐、出個國，不然至少躺平也比丟到水裡好。

阿，好不爽，我們上網上街罵罵政府吧！ 找找同溫層一起取暖，就似乎不會這麼難過了呢！

那解方？

超簡單的，重新往上滑，把第二段的每個月存1萬後面加個0變10萬，一年存120萬，給個金融商品算複利5%，十年居然有1600萬！哇，人生就突然就一帆風順了呢！

再來的問題是，要怎麼加個0，疑？

這篇是七年前越想越不對勁，毅然決然離開台北時寫的，財經雜誌總在教人家賺錢，但自己每個月能存的錢還少一個0，到底發生什麼事情。

過了七年，希望自己已經是更柔軟的人了

真希望我敬佩最努力的人都能成功。

作者：鍾騰緯-永慶不動產房仲

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：年輕一輩的絕望世代

頭期款 休旅車 理財

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