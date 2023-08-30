「下棋書法泡茶」才能開啟親子對話 江振誠父親給了他時間節奏的啟蒙：刻意緩慢就能找回專注

時間成就醍醐味

法國料理一直有一種觀點：即使食材一模一樣，配方相同，煮的時間愈長，食物就愈好吃。如果匆促慌忙烹煮，食物一定不會好吃。時間自帶魔法：咖哩放過一天味道更濃郁、牛排煎起來要靜置三或五分鐘、肉品熟成要等待幾個星期、酵母發酵需要時間⋯⋯。對我來說，那種「緩慢」，暗示我們可以期待更好的結果。

關於時間的體悟，得從我的童年說起。我父親今年七十五歲，他的作息步調緩慢而有節奏。從小到大，他如果想找孩子聊天， 就會說：「來，泡茶。」或是：「來，下棋。」「來，寫字。」當他這樣說時，就知道他想聊天，但不是那種嚴肅講大道理的談話，只是日常的閒聊。

我跟父親獨處時，通常只做三件事情：寫書法、下棋（圍棋、五子棋、黑白棋等），以及泡茶，但每一項都要花時間。為什麼一定要做這些？其中很大的原因是，我爸如果不做這些事情，就沒有辦法跟孩子講話。

（本文出自《工作美學》） 不知什麼緣故，我們不是那種可以輕鬆坐下來聊天的父子，坐在一起，彼此都會感到尷尬，從小到大都是如此。我們之間要一起做某件事，做為「中介物」，而且這件事必須花上一段時間，太短也不行。因為小時候我好動坐不住，如果不需花時間，就會很快想溜之大吉。

所以，我們之間要有一件「放慢」時間的東西：下棋、書法、泡茶都是。父親很喜歡泡茶，泡茶要先等水滾，我們就坐著，等水滾、等茶葉舒展、等味道出來。在這段等待的空白，空氣的密度也會逐漸改變，父親才會開始問我：「最近學校怎麼樣啊？」「打工還好嗎？」透過一段時間的醞釀，我們就能話家常，這也成為我們父子的相處之道。

因此，每次與人對談時，潛意識中我總感到我們之間有一盤棋，或是一壺茶、一副宣紙毛筆，沒有辦法加速，只能放慢。它是無形的，但自有其節奏。

學會刻意的緩慢

這種節奏給我一種深刻而長遠的影響，讓我慢下來，學會「刻意的緩慢」。比起哥哥、姊姊，老么的我，對爸爸「來泡茶」、想要聊天的要求，沒什麼抗拒。我也是家裡唯一會想跟媽媽一起待在廚房做菜的人。如今回想，媽媽給我味道的啟蒙，父親給我時間節奏的啟蒙。爸爸步調緩慢，媽媽開過餐館，時間拿捏要求極為精準，潛移默化後，兩個特質我身上都有。

在這個時代，所有的東西都爭快，讓我們也跟著快，好像整個時空都在旋轉，失去了放慢速度的能力。當我發現自己像溫水煮青蛙一樣，不自覺的跟著外界快起來，就會提醒自己緩慢的必要，這時，我也會想起父親，回憶著時間質感變動的奧妙。刻意「 放慢速度」，是因為這是找回專注的方法。

車子有油門，也有煞車，目的就是讓我們可以慢一點，停下來。閱讀一本書時，我也寧願看紙本，因為書籍的排版方式、翻頁動作，都會讓我們不自覺的慢下來，對於裡面描述的內容，印象會更加深刻。

美好的事物有時非常短暫，我會希望時間可以放慢，終至凝固，變成冰晶雪花般的自足完美，讓人記得住。如同我曾經寫下的：「料理最美的過程就在於時間，時間為勤勉的人帶來智慧，增進了可貴的觀察力，人們往往忽略了在學習過程中投入時間的重要性。」

（本文出自《工作美學》作者：江振誠）