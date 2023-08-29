現代集團創始人、南韓經營之神鄭周永僅小學畢…面對學歷盤問 他幽默一語贏得巴克萊副總裁的心

幽默是人與人之間意見不合、產生摩擦或是心生不滿時的特效藥。曾有研究證實，幽默的領導者擅長扮演好自己的角色，懂得以合宜的幽默降低員工緊張感，提升工作效率。

韓國詩人皮千得於隨筆《幽默的作用》寫道：「幽默並不銳利，不同於諷刺的殘忍。它不是批評，而是同情。不會濺出火花，也不帶刺。」他也說過，幽默可以讓人露出溫暖的笑容。

幽默讓刻薄的世界變成值得生活的世界。想要好好運用幽默，必須具備迅速回覆對談者發言的反應力，這樣才能找出邏輯中的漏洞，以機智的話語反駁。不僅如此，回應內容還須以人生的信念與哲學為根本。既然如此，究竟該怎麼表現幽默呢？

（本文出自《正面溝通練習課》） 首先，必須帶有品格。有品格的幽默不僅是體諒他人的態度，同時是種互相尊重的訣竅。缺乏體諒的言談不能算是幽默，幽默必須對他人的發言保有健康的麻木，避免激烈反應，減低外界對自己的影響。低級笑話也不是幽默，因為低級笑話突然跌落谷底的大有人在。

幽默應恰如其分，不以犧牲他人為前提，也不能令人感到不自在，因為它有可能會像迴力鏢一樣，反過來讓你身陷危機。此外，再瑣碎的事也有可能成為幽默的素材，所以帶著情感環顧四周吧。

再者，時機很重要。適時的幽默能夠打動人心。已故的現代集團會長鄭周永為了投資金找上巴克萊銀行時，銀行副總裁曾問他：「你的主修是機械工程，還是經營管理？」他聽到這個問題，微笑答道：「我主修的是這份商業計畫書。」僅有小學畢業的鄭周永會長怎麼會有主修科系？他有的只是自信和完美的營運計畫。他充滿膽識的幽默，贏得了對方的心。

現在是懂得溝通的領導者受到尊敬的時代。因此，幽默成為領導者必備的品德。幽默的領導者當中，最為人所知的人物便是曾長年擔任英國首相的溫斯頓．邱吉爾。

邱吉爾擔任首相期間，曾於登上講台時摔倒，引起哄堂大笑。於是，他告訴在場的人：「大家如果能因此發笑，我可以再摔倒一次。」他是一位深知幽默力量的領導者，至今依然然是英國人心目中最尊敬的領導者。

帶給人們歡笑與快樂是一件令人充滿成就感的事。除此之外，幽默會讓你受到他人的歡迎，從而加快達成夢想與成功的速度。幽默也是一種能力。

（本文出自《正面溝通練習課》作者：金炫廷 原文作者：김현정 譯者：Loui）