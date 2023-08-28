快訊

被問郭台銘選總統是否不守承諾？侯友宜說話了

中國大陸仇日的反排汙水之亂：搶購輻射檢測儀、打電話騷擾日本

郭台銘參選總統 集團股中鴻海收平盤「這檔」漲幅最大

每月只領1萬8、社群帳密都給老婆…但還是搞到離婚？ 她：男人也會碰到惡女

聯合新聞網／ 菲女狼
離婚示意圖。來源／Ingimage
離婚示意圖。來源／Ingimage

昨天發表婚姻這條路，是寫兩個女性朋友的故事。其實，並不是只有女人會碰到小氣男跟軟爛男，男人碰到惡女的機率也不小。

我另外一個男性朋友亨利的故事是這樣的，他是個室內設計師，早早就自己開工作室接案。

由於老婆是個非常沒有安全感的人，為了讓老婆放心，也因為老婆在銀行上班，比較有理財的概念，亨利交出了最大宗的資產來源，也就是公司的存摺印章，並且也把社交網站、通訊軟體的帳密都告訴老婆，為了就是不讓她胡思亂想

不過，亨利的體貼讓步並沒有換來婚姻生活順遂，反而讓有疑心病與掌控慾的老婆變本加厲，天天登錄亨利的通訊軟體，密切監控一舉一動

亨利已經盡量跟女性保持距離以策安全。但是，畢竟是開公司做生意的人，哪裡有可能不跟任何女性有任何接觸。一旦老婆覺得聯繫太過頻率，就像警察對待嫌犯那般嚴格盤查。回答一不順她意，就一哭二鬧三上吊。「她不時帶她姐姐上門找我興師問罪。有幾次，甚至鬧到我客戶那裡去，讓我生意都快做不下去。」

「你不會真的跟人家有什麼曖昧？」無風不起浪，一個女人會鬧到這個樣子一定有原因，我心裡這樣想。

「真的沒有好嘛！以前我一直很愛他，不會胡搞瞎搞。再加上，我知道她會監控我的社群以及通訊軟體，不會沒事找事，在那裡跟別人曖昧，給她鬧事的機會，自己找罪受。」

另外，因為公司帳戶都把持在亨利老婆手上，再加上她深信男人沒有錢就不會作怪，因此除了對亨利女性交友密切監控之外，亨利的財務狀況，她也是完全管轄

「我開公司這麼多年，不管多累多忙，每個月只有領一萬八千元，領得比政府規定的最低薪資還低。

每次亨利只要跟老婆溝通把公司帳戶交出來，或者多撥點錢給他，對方會立刻大鬧一場，覺得亨利有二心才會斤斤計較，堅持不把財務的控制權交出。

慢慢的，再多的愛都消磨殆盡了。

去年年底，兩個人結束了六年的婚姻，男方放棄了所有的房地產，把名下三間房子的所有權都讓渡給女方，只為了能順利離婚

離了婚，女方理應交出亨利公司的存款帳戶，但是在交出帳簿之前，她盜領裡面所有款項，男方最後只剩下空頭帳戶，幾年的努力付出流水。

「這算得上侵佔，可以告她吧！」

「不了，錢可以再賺就有了。我這輩子都不想再跟她有任何接觸了，現在的我，只想要平靜、自由的生活。

菲的不正經感想

六年換三房！聽完這個故事，我真的覺得當惡女女比當賢妻良母有賺頭多了...

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

老婆 婚姻 監控 薪資 理財 社群 房子 離婚

延伸閱讀

每月存一萬投資獲利5％…10年有160萬！ 他：那時可能國產休旅車都買不起

寶成（9904）裁員超過9千人…會是永久性的利空？ 專家：股價跌至27元會再進場

群創（3481）、友達（2409）地板價曝光！ 專家揭面板雙虎4個不悲觀理由

倒了八輩子楣才嫁到這小氣鬼！ 她控訴先生AA制：繳個所得稅用計算機精算

相關新聞

每月只領1萬8、社群帳密都給老婆…但還是搞到離婚？ 她：男人也會碰到惡女

老婆是個非常沒有安全感的人，為了讓老婆放心，也因為老婆在銀行上班，比較有理財的概念，亨利交出了最大宗的資產來源，也就是公司的存摺印章，並且也把社交網站、通訊軟體的帳密都告訴老婆，為了就是不讓她胡思亂想...

保險小百科／保單申請復效 留意期限規定

保單在停效日起二年內，如果沒有辦理復效，則保單會永久失效，反而言之，即使契約期間一度遭遇困難無法繳交保費，只要在二年內向...

節流並非長久之計…如何「花錢」才是重點！ 錢少也能儲蓄的五種方法

「省錢」難以持久，要用對的方式「花錢」！

每月存一萬投資獲利5％…10年有160萬！ 他：那時可能國產休旅車都買不起

正常人每個月存1萬就很厲害了，一年存12萬，給個金融商品算複利5%，十年也就160萬吧...

每天宜蘭台北通勤不累？ 江振誠曝在雪隧四十分鐘進入「類真空」、用時間質感找回工作效率

刻意「放慢速度」，是找回專注的方法。人們往往忽略了在學習過程中投入時間的重要性。食材有質地精粗、軟硬、綿稠或稀疏，其實，時間也有快、慢、濃淡、稠密…

六撇步，助你有效改善溝通困境 看美國四○％的心理治療師都在使用的冥想方式

日常生活中，無論在職場或家庭，溝通都是個難題，讓人頭昏腦脹，困擾不已。正面溝通就是為了解決這種困擾而生。使用正面、積極的話語，避免用負面、消極的言談，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦