每月只領1萬8、社群帳密都給老婆…但還是搞到離婚？ 她：男人也會碰到惡女

昨天發表的婚姻這條路，是寫兩個女性朋友的故事。其實，並不是只有女人會碰到小氣男跟軟爛男，男人碰到惡女的機率也不小。

我另外一個男性朋友亨利的故事是這樣的，他是個室內設計師，早早就自己開工作室接案。

由於老婆是個非常沒有安全感的人，為了讓老婆放心，也因為老婆在銀行上班，比較有理財的概念，亨利交出了最大宗的資產來源，也就是公司的存摺印章，並且也把社交網站、通訊軟體的帳密都告訴老婆，為了就是不讓她胡思亂想。

不過，亨利的體貼讓步並沒有換來婚姻生活順遂，反而讓有疑心病與掌控慾的老婆變本加厲，天天登錄亨利的通訊軟體，密切監控一舉一動。

亨利已經盡量跟女性保持距離以策安全。但是，畢竟是開公司做生意的人，哪裡有可能不跟任何女性有任何接觸。一旦老婆覺得聯繫太過頻率，就像警察對待嫌犯那般嚴格盤查。回答一不順她意，就一哭二鬧三上吊。「她不時帶她姐姐上門找我興師問罪。有幾次，甚至鬧到我客戶那裡去，讓我生意都快做不下去。」

「你不會真的跟人家有什麼曖昧？」無風不起浪，一個女人會鬧到這個樣子一定有原因，我心裡這樣想。

「真的沒有好嘛！以前我一直很愛他，不會胡搞瞎搞。再加上，我知道她會監控我的社群以及通訊軟體，不會沒事找事，在那裡跟別人曖昧，給她鬧事的機會，自己找罪受。」

另外，因為公司帳戶都把持在亨利老婆手上，再加上她深信男人沒有錢就不會作怪，因此除了對亨利女性交友密切監控之外，亨利的財務狀況，她也是完全管轄。

「我開公司這麼多年，不管多累多忙，每個月只有領一萬八千元，領得比政府規定的最低薪資還低。」

每次亨利只要跟老婆溝通把公司帳戶交出來，或者多撥點錢給他，對方會立刻大鬧一場，覺得亨利有二心才會斤斤計較，堅持不把財務的控制權交出。

慢慢的，再多的愛都消磨殆盡了。

去年年底，兩個人結束了六年的婚姻，男方放棄了所有的房地產，把名下三間房子的所有權都讓渡給女方，只為了能順利離婚。

離了婚，女方理應交出亨利公司的存款帳戶，但是在交出帳簿之前，她盜領裡面所有款項，男方最後只剩下空頭帳戶，幾年的努力付出流水。

「這算得上侵佔，可以告她吧！」

「不了，錢可以再賺就有了。我這輩子都不想再跟她有任何接觸了，現在的我，只想要平靜、自由的生活。」

菲的不正經感想

六年換三房！聽完這個故事，我真的覺得當惡女女比當賢妻良母有賺頭多了...

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