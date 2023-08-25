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倒了八輩子楣才嫁到這小氣鬼！ 她控訴先生AA制：繳個所得稅用計算機精算

聯合新聞網／ 菲女狼
夫妻該平分開銷嗎？ 圖片來源／unsplash
夫妻該平分開銷嗎？ 圖片來源／unsplash

假日跟正在進行離婚程序的小莉與米兒餐敘。不小心聊到她們的另一半，兩人火氣都來了。

「我真的是倒了八輩子楣才嫁給那個小氣鬼。」首先發難的小莉「氣ㄆㄆ（噗噗）」地說：「因為夫妻所得是共同計稅，繳個所得稅還要跟我用計算機精算所得佔比，生怕我少出了一分錢。怎麼不計較全家人每天的早餐都是我去買的，他臉皮厚到一文錢不出，還吃得很開心。」

暑假帶小孩出去宜蘭玩，更是比AA制還AA制。

兒子問可不可以去當地頗具口碑但是不便宜的日式料理餐廳吃飯，小莉的老公是這樣回的：「我已經出了民宿的錢了，接下來幾天的吃喝拉撒睡，費用都要請你媽媽出錢，你去問她要不要讓你吃日本料理？

旅途中其他花費都不出也就算了，就連買給婆婆也就是他老媽本人的伴手禮，他也是藉著要抽煙為由，趕快遠離收銀櫃現場，怎麼樣就是不肯掏出錢來。

聽到這裡，我已經覺得有點離譜了，對小莉深感同情，沒想到米兒的故事更勁爆。

米兒說：「我跟我老公沒有AA制，或誰出的錢多、誰出的錢少的問題。他除了每個月固定存錢到女兒的教育基金帳戶之外，其他費用包含所得稅、家裡的開銷、出國旅費，都是我一個人包辦所有費用。」

我和小莉不可置信地問：「怎麼可能？」

「開始結婚的時候，我覺得沒有什麼好計較的，反正夫妻之間就有來有往，有時候你付、有時候我給，不去細細算誰出的多誰出得少，結果久而久之就變成現在的情況，養成他軟爛的習慣。」米兒無奈地說。

米兒的故事讓小莉覺得小氣男、軟爛男的世界，實在是人外有人、天外有天。「我原本還覺得自己很悲慘，跟你比較起來，我的境遇實在不算什麼。」

米兒接著說：「你老公至少還會開車，就算小氣不肯出錢，他還可以扮演司機的角色。我老公連開車都不會，出門都是我開車，有時候找不到路請他問路，回到車上還會給我臉色看。」

聽完這兩個人的遭遇，我真的覺得婚姻太難。

八字不夠重的人，歹路毋通行。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載

婚姻 結婚 另一半 AA制

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