爸爸看完「山道猴子的一生」給女兒三個叮嚀：看似有錢的負債無法讓人真正變有錢

前幾天，看到群組內一直轉傳著「山道猴子的一生」，並熱烈討論著。於是，就用兩倍速，一次把上下集看完，並在看完後，分享給兩個女兒，陪著她們再看了一次。

山道猴子的一生：

一起看完後，吃飯時，跟國中的她們聊了一下，在聽了她們對這部片的心得之後（女兒們看到的主要都是主角自作自受的部分...），我跟她們分享了一下，我想要藉由這部片子告訴她們的3點想法，感覺有點說教，但是我覺得現在的她們，一定要知道這些...

以下，就是把這次內容做成的筆記：

1、那些讓你看起來有錢的，通常沒辦法讓你真正有錢。

還記得在富爸爸窮爸爸一書中，那資產與負債的定義嗎？

資產，是會把錢放到你口袋裡的東西，像是能帶來租金收入的房地產，或者是帶來股利收入的股票…之類的都算，只是這些能夠帶來被動收入的東西，通常無法讓你看起來很有錢（應該沒有人喜歡把股票與房契貼在身上出門給人看吧...），可是這些越來越多的資產所帶來的被動收入，總有一天能夠讓你成為不為錢傷腦筋，富爸爸定位的「富人」。

負債，是會把錢從你口袋拿出去的東西，像片中的重機，當有了它之後，它會一直從你的口袋裡拿錢出去（貸款利息、保養、改車、維修、稅、油錢...等等），對我來說，這就是負債。通常，這些負債，都是讓你對於「社會在走，行情要有」可以擁有相當程度自我感覺良好的東西，很帥很屌，可以吸引別人的目光...但，它無法讓你變成不為錢傷腦筋的人。

富爸爸將像片中主角一樣困在財務問題中的人，稱之為中產階級，他的問題不是沒有收入，而是被外表與外在的消費心態沖昏頭，買了看起來讓自己很帥很屌很有錢像是資產，但實際上是負債的東西，所以被動支出越來越多，不管再打幾份工作，都無法支付他那越來越多的負債所帶來的被動支出，所以如果最後他不是像片中一樣走向死亡的結局，那麼等著他的也可能只剩下可預見的破產人生。

接下來妳們的身旁，一定會有很多朋友喜歡穿著名牌，戴著名錶，騎著名車，證明自己有多屌多帥多有錢…基本上，把自己弄成自己喜歡的樣子，我覺得是人之常情，無可厚非。如果這些是他們能力可負擔範圍之內的，我覺得沒有問題。但是，通常妳們這個年紀甚至是到大學前後剛出社會左右，能夠把自己弄成這種外表穿金戴銀的小朋友，先不提含著鑽石湯匙出生的那些(走險路發大財的更不用提...)，基本上大多走的都是這部山道猴子一片中，主角那用貸款養負債的一條財務不歸路...

具有基礎理財素養的妳們，在看完本片後，遇到像片中主角一樣的朋友時，真的不需要羨慕，更不需要比較，因為如果我們的目標是達成財務自由，未來成為不為錢傷腦筋的人，妳們就得跟他做出不一樣的事情。像是一定要好好學會分辨資產與負債的差別，並且知道自己要的是什麼，不需要陷入這種比較性的物質追求與競爭（不論是學生時代或者是出社會後都一樣...）。因為，那表面光鮮亮麗，但背後擁有一堆負債的人生，並不是我們想要的。

我們所要的，是當未來達成財務自由時，擁有那選擇的自由，而那個自由，將會是片中主角與很多人一輩子都永遠無法擁有的快樂。

2、妳是為了什麼原因而跟他在一起的，當那個原因消失時，這段關係也會跟著結束。

當對方是為了你的重機而跟你在一起，沒有了重機，或者突然出現了更好的重機，這段關係就準備結束。

當對方是為了妳的外表跟妳在一起，當妳的外表因為時間或是其他因素而改變，或者出現了更年輕身材更好的，這段關係就也準備結束。

當對方是為了...像這樣的例子，真的怎麼舉也舉不完。

請永遠記住，不要因為外表、金錢、地位…等等這種容易隨著時間經過而消失，或者比也比不完的更好條件，甚至是為了面子而掏錢與對方在一起。因為當你們是為了這些容易因時間變化而消失的原因在一起，當這些原因消失時，所有的感情與關係，也會隨之結束。

請務必去尋找，那個因為欣賞與被彼此的個性、內涵、善良...等不容易因為時間而變化的內在特質所吸引，而可以長長久久在一起的另一半。

因為，這樣才能夠往幸福快樂的日子近一點。

3、朋友之間不要有金錢上的借貸，男女朋友之間更不要如此。

我很喜歡一句話：「千萬不要借錢給朋友，不借錢給朋友，頂多朋友沒了，借錢給朋友，朋友跟錢都會沒了...」

朋友都如此了，更何況是男女朋友。

不論如何，在男女朋友的時期，請不要有任何借貸。因為任何的金錢上的往來，都會腐蝕掉你們的感情…如果感情好，交往順利的話，建議可以聊聊對投資的想法，甚至是對未來人生的財務規劃，但是彼此之間千萬不要做任何借貸的行為，因為只要金錢介入的感情，再真的愛也會變質。

至於感情不好的話...嗯？都感情不好了，為什麼還要借錢給對方呢？（也千萬不要期待，能夠用錢去挽回對方，錢，就只是錢，跟感情無關…本片第一個女主角已經給了我們參考的範例...）

小小整理一下

1、那些讓你看起來有錢的負債，都無法讓你真正變有錢。能夠讓你真正變有錢的，都是那些無法讓你看起來有錢的資產。

2、請因為那不容易因為時間變化與不需要比較的特質與對方在一起，因為這會比較容易長長久久，以及快樂。

3、千萬不要讓金錢借貸涉入男女之間的感情。

希望利用與女兒一起看這部「山道猴子的一生」後的機會，對她們這嘮叨的叮嚀，能夠對她們在未來一些事物的抉擇上，能夠有些幫助了...

做個紀錄，並在此分享給所有的朋友們囉～～

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