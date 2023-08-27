六撇步，助你有效改善溝通困境 看美國四○％的心理治療師都在使用的冥想方式

日常生活中，無論在職場或家庭，溝通都是個難題，讓人頭昏腦脹，困擾不已。正面溝通就是為了解決這種困擾而生。使用正面、積極的話語，避免用負面、消極的言談，並試著體諒對方的感受，就是正面溝通。

以下六項要點，是使用正面溝通前的準備工作，做好這些準備，就能更順利的以正面的方式溝通對話，試著讓生活中的難題，成為美好愉悅的體驗。

言詞是人際關係的核心。一句話能讓彼此的關係變得密切，也可能因此斷絕關係，抑或得到新的機會，或是失去到手的機會。結果如何全操之在己。既然如此，我們需要做哪些準備與努力呢？

第一，具備自信感與正面的態度。充滿負面想法的人往往畏畏縮縮，帶著陰沉的表情和口吻。由於憂鬱的情緒會傳染，沒人會想與這樣的人交流。可是，大家都想和正面的人建立關係，因為他們使人心情愉悅，變得更有活力。這就是正面的人擁有廣大人脈的原因。

就算有點消沉，也不要過度陷入負面的情緒，試著喊出以下幾句話吧！

帶來自信的話語 ．我的運氣很好。 ．我的事我自己負責。 ．我不會讓愛我的人失望。 ．和我相處是很快樂的事。 ．大可放心把事情交代給我。 ．我是值得信賴的人。 ．我很棒。 ．我是很有魅力的人。 ．我辦得到。

如果好好肯定自己，就不會失去自信感，遇到困境也能坦然面對，好好說話。一九六○年代起，科學界開始研究大腦與心理的關係。二○○九年，哈佛大學克里斯多福．葛莫（Christopher Germer）教授提出名為「正念」（mindfulness）的冥想方式。

美國有四○％的心理治療師都在使用這種冥想方式，其核心是接受不斷改變的心理，明白感覺會受到情緒、想法、經驗等的影響，在不自覺中產生變化。想要與他人建立良好的關係，必須先成為一個不錯的人，培養出正面的心態。具體而言，你可以每天想些正面的事情，然後把它記錄下來。實際上，很多人光是這麼做，便取得了不錯的效果。

第二，建立關係前至少先了解一下對方。詩人鄭玄宗於詩作〈訪客〉中寫道：「人的到來是件了不起的事。因為那代表著一個人生的到來。」遇見某個人就像以全身體驗對方的人生，如果在對話前先稍微了解對方，將能迅速破冰，拉近彼此的距離。若是不了解對方，很難增進人際關係。禮貌的詢問對方對什麼東西感興趣，或是有些什麼想法吧。

（本文出自《正面溝通練習課》） 第三，關係僵持時，先停下腳步。世界沒有完全的好人，也沒有完全的壞人。站在自己的角度來看，討人喜歡的就是好人，令人討厭的就是壞人。舉例來說，鄰里中有個樂善好施的太太，人人稱讚她是好人，不過同住的媳婦卻因為服侍她而傷到了腰。對媳婦來說，她算是善良的好人嗎？或許別人認為她是好人，但對媳婦來說，她是折磨自己的人。

有時候，你會覺得某些人讓你感到困惑和憤怒。當你遇見這種人時，靜下心來，好好深呼吸吧。內心平靜以後，自然會變得從容自在。這樣一來，看到誰都會很愉快。為了好好說話，絕對要保持內心平靜。

第四，理解自己的內心，並加以肯定。人際關係當中，第一個該掌握的就是自己的內心。我們必須確實了解自己的想法，才能在面對衝突時妥善應對。多練習如何明確表達情緒和想法吧！這將能減少彼此之間的摩擦。有些人以為油腔滑調等同會說話，其實不然。沒有內容的話語毫無價值。就算說話結結巴巴，只要能夠明確表達自己的意思，就是會說話的人。確實掌握自己想要的是什麼，明確表達出來吧。

拒絕是很困難的事，尤其對韓國人來說更是如此。若被要求做自己不想做的事，總是特別尷尬。然而，最差的情況正是以無法拒絕為由，表現出模稜兩可的表情與行為。與其讓對方會錯意，不如明確鄭重的拒絕對方。如果不拒絕對方，一味聽從他人的話，難以好好溝通。不過，務必記得以正面的口吻拒絕別人。

對話範例一、錯誤的回絕口吻

媽媽：哲秀啊，可以掃一下庭院嗎？ 兒子：媽，那怎麼會是我的工作？ 媽媽：你在說什麼啊。不是該幫忙媽媽才對嗎？ 兒子：掃地本來就是媽媽的工作啊。 -- 李組長：朴代理，明天早上以前給我營業額分析資料。可以做到吧？ 朴代理：組長，我很忙耶。這不是我的事吧！ 李組長：裝什麼忙，叫你做就做。 朴代理：我現在還有別的工作。很抱歉，請找別人吧。

對話範例二、正面的回絕口吻

媽媽：哲秀啊，可以掃一下庭院嗎？ 兒子：媽，我現在在寫功課。可以寫完再去嗎？ 媽媽：啊！打擾到你讀書啦。抱歉。 兒子：我會快點寫完功課，盡快幫忙的。 -- 李組長：朴代理，明天早上以前給我營業額分析資料。可以做到吧？ 朴代理：組長，我今天晚上已經有約了。能夠明天一早再做嗎？ 李組長：不好意思，我沒想到你有約。 朴代理：這是一個月前就定好的約會，所以不方便取消。明天我會早點上班準備資料的。 李組長：那就謝謝了。 朴代理：我會在早會前提供資料。

第五，不執著於過去的關係。哈佛大學佛雷德．魯斯金（Fred Luskin）教授鑽研寬恕多年，他曾說：「所謂的寬恕就是學習如何和平度日，是種平和的感覺。」並提醒自己：「已經發生的壞事固然帶來痛苦，但未來不會因此遭受破壞。我們是戰勝試煉的勝利者。」受到傷害的人能以寬恕帶給身邊的人慰藉。你可以記住事實，但不好的情緒就捨棄吧。恨意會傷害世界上最寶貴的自己。

第六，檢視自己、自我提問。與其想盡辦法尋找好人，不如先讓自己成為他人眼中的好人。問問自己下列幾個問題吧。

檢視自己的提問 ．我是大家優先尋找的人嗎？ ．我可以傾聽別人訴苦，直到最後嗎？ ．我會溫暖的安慰或稱讚別人嗎？ ．我是正面的人嗎？ ．我是善於表達意見的人嗎？ ．我說話有禮貌嗎？

要知道，人際關係如果不好，將會對自己的成長產生負面影響。好好說話，建立好的關係吧。確實了解自己的心意，管理好內在，保持著平和的狀態吧。

（本文出自《正面溝通練習課》作者：金炫廷 原文作者：김현정 譯者：Loui）