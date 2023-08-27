常笑的人能生成「殺手細胞」攻擊癌細胞 研究：參與免疫的γ干擾素增加了兩百倍

幽默不等於搞笑

很多人認為，搞笑就是幽默，只要能讓人發笑就夠了。然而，幽默並不只是搞笑，必須要注意時機、場合；也應該維持說話的高度與格調。

幽默代表了以正面的角度與心態看待事情，如果只是為了搞笑而陰損他人，就稱不上是幽默，只是低級的笑話罷了。以下是如何以幽默的方式，正面看待事物；以及想要以幽默的話語表達時，必須注意的原則……

（本文出自《正面溝通練習課》） 幽默的字源是拉丁語「umere」，意指柔軟的特性。字典釋義是詼諧搞笑的表現或條件。幽默不只是逗人開心的風趣玩笑，還蘊含了以正面的角度與信念看待世界的概念。各位應該都曾有過，以靈光一閃的笑話令身邊的人開懷大笑，或者用委婉的玩笑緩和尷尬氣氛，並於最後得到對方配合與支持的經驗。

善用幽默化解矛盾

心理學家佛洛伊德表示：「幽默是成人的一種解脫，使他們重回童年時期的心態。」幽默可以柔和的轉換緊張氣氛，穩定人心。愉快開心的氣氛可以化解人與人之間的矛盾。

面貌醜陋的代名詞──美國總統林肯，曾在造勢中被批評為雙面人，他當時如此回應：「如果我有兩種面貌，怎麼會在這麼重要的場合帶來這張醜臉呢？」這句話贏得了眾人的呼聲，當即化解了尷尬的氣氛。

美國獵才公司羅伯特華德士（Robert Walters）曾做過關於幽默的問卷調查，結果顯示九七%的受訪者喜歡具幽默感的主管。三星經濟研究所也曾透過問卷中詢問大家「是否會錄用幽默的人」，結果有五一%的人回答「會」，二五%的人回答「一定會」。

針對成年男女理想型的調查中，多數人選擇了「極富幽默感的人」。由此可見，人們偏好愉快的人，幽默感在人際關係裡占有一席之地。

常笑的人血液裡有「殺手細胞」

研究「笑」的醫學效果多年的李．伯克（Lee Berk）博士曾針對常笑的人進行血液分析。結果發現，這些人的血液中生成了許多攻擊癌細胞的「殺手細胞」，參與免疫的γ干擾素更增加了兩百倍。此外，免疫球蛋白A和腦內啡也有所增加。換言之，「笑」可以減少疼痛和憂慮，使心情變得愉悅。

（本文出自《正面溝通練習課》作者：金炫廷 原文作者：김현정 譯者：Loui）