主管狂酸「你真是白活了！」結果下屬失去抱負 「瀑布型」表達讓職場關係更惡化

生氣的第一反應

生氣或對方犯錯時，絕對不能這樣做！

在人際關係之中，經常會有許多衝突、摩擦或不愉快。這種時候，每個人當下的第一反應，往往都是想要宣洩累積的情緒，破口大罵，或直接指出對方的不是。

但是這樣的作法，很容易會對雙方的關係造成深刻久遠的傷害。因此，必須要避免直接發洩，在調節情緒後，用寬容諒解的說話方式溝通，既能避免當下的衝突，又能夠促使對方改正所犯下的錯誤。以下就是用正面溝通的方式，緩和情緒並解決衝突的方法……

言者無意聽者有心

言語造成的傷害不容易復原，好比無心扔出去的小石頭竟然砸死了青蛙一樣。說話者說過就忘，聽話者卻終生難忘。主管無意間脫口而出的「你還是這副德性嗎？」或「你真是白活了！」這類的話，可能讓下屬失去所有的抱負，抑或決心報復。儘管如此，我們總是會面臨需要點出別人不是的時刻。此時，請純熟的處理負面情緒，用言語表達出來吧。

美國心理學家維琴尼亞．薩提爾（Virginia Satir）說過：「我們不能讓別人的想法定義自己。」換句話說，我們也不該用自己的視角定義他人。當你想要指責別人的時候，說不定只是因為自己不夠了解對方，才會從對方的表面（言行等）下評斷。

倘若對方的行為難以理解，試著發問吧。直接詢問對方緣由，像是「你為什麼會這麼想？」或者「這是什麼意思？」都可以。這樣做的目的不在於輕視或批判對方，而是試圖理解他的行為。

用間接語法提出忠告

（本文出自《正面溝通練習課》） 行為學認為人的心理有九個階段。第一、二階段是健康階段；第三、四階段是沒有表現出來，但逐漸感到痛苦的階段；第五階段以後，症狀開始變得嚴重；第九階段則是到了無可救藥的地步。

從第五階段起，內心的傷痛會漸漸顯露，此時不可隨便批判。人聽到指責時，會試圖保護自己，對話最終只能走進死胡同。這種情況很難光憑一、兩句話獲得解決。

如果必須向他人提出忠告或建議，點出對方的不是時，請避免直述，盡量使用間接語法或是引用他人的話。例如：聽到同事煩惱自己為什麼不能按時完成工作時，與其直接指出問題點，不如採用間接的表現。縱然知道問題出在哪裡，想要馬上告訴他，也一定要忍住。我們該做的是引導他理性解決問題，而不是加劇他的情緒。簡而言之，就是要幫助對方。

對話範例 A：我為什麼總是不能按時完成工作呢？我真替自己感到可悲。 B：怎麼了嗎？ A：我老是無法在向部長報告前做完工作。 B：原來如此。生產部的尹次長告訴過我，不要一味想著做好每件事，必須先考慮工作的優先順序。 A：優先順序？是指我必須先做比較重要的事嗎？我之前都沒想過呢。是該好好思考了。 B：嗯，你好好想想吧。一定會有幫助的。

不得不點出對方的過失時，可以引用其他權威者說過的話，抑或引用小說、電視劇裡的台詞。總之，就是在不冒犯對方的前提下，傳達自己想說的話。另外，人們會在約會對象遲到的時候出現什麼反應呢？主要可分為下列三種：

．你真的很不遵守約定耶！

．你遲到超過三十分鐘了。

．我還以為你發生什麼事了，很擔心你耶。沒什麼事吧？

簡單統整如下：

情緒化指責 溝通效果打折扣

上述三種類型最不好的方式就是第一種，瀑布型。因為這種方式只是不斷表現負面情緒、非難對方。不把焦點放在行為上，否定對方的存在，反而會使關係惡化。第二種，水龍頭型是稍微調節情緒後，針對事實發言的做法。這種語氣隱含著對於聽話者的期望。第三種，湖水型，是真正懂得如何對話的人，才會使用的表達方式。相較於任何話語，帶有體諒的語氣最容易帶給對方深刻的領悟。

語言擁有兩種功能，分別是傳達事實的「目的交流」以及傳達情感的「心理交流」。人類是情感的動物，無論再正確的事，一旦表達錯誤，就會帶給他人傷害，失去對話的本質。

自信不足的人可能會以為你在無視他們；傲慢的人則認為你在考驗他們。不要設定太高的標準看待別人。當你好好面對每個人的情緒，便會感到坦然自在，不多做無謂的防禦或攻擊。千萬不要隨意使用指責的口吻。

（本文出自《正面溝通練習課》作者：金炫廷 原文作者：김현정 譯者：Loui）