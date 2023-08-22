退休金500萬不考慮通膨…僅17年就花光該怎辦？ 專家五點建議：時間拉長準備
退休金500萬不夠花怎麼辦？
看到一篇新聞：有網友細算發現一般普通人平均年薪50萬，工作40年在65歲退休，工作期間可以賺到2000萬，如果可以存下4分之1，頂多是存500萬
但退休之後即便省吃儉用，一年僅花30萬，17年就花完，但這時也才82歲，如果沒錢花怎麼辦？
這網友儲蓄率是25%，其實比很多人都還要高了，老了沒錢花怎麼辦？把時間拉長來準備是一個解法。（甚至有很多人完全沒想要準備退休金這件事情）
1.早點開始儲蓄。
2.早點開始投資：開始早一點投資，即使金額不大，也能夠藉由投資複利的報酬讓退休金越來越多。
3.多元化收入來源：創造除了工作薪資外的收入來源，例如副業、兼職工作，減輕退休後的經濟壓力，或是也能增加投資的本金。
4.保險規劃：購買合適的保險，我自己是買實支實付跟重大傷病。很熱門的長照險、儲蓄險我都沒有。我認為養成健康的身體以及用投資來分攤老年的保險規劃。By the way台灣人購買的保險又過多， 2021 年平均每人保支出13.5萬元
5.持續學習、多認識人，除了有機會有更多賺錢機會之外，也比較不容易受騙。
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