外婆要過戶1800萬房子給他？22歲男好心動...網見這點勸三思

房價節節高，如果沒有家人贊助，對很多人來說買房只是遙不可及的夢想。有位22歲男網友分享，說外婆說有間市價1800萬的房子不想要了，想要過戶給他，要求他每月負擔2.5萬貸款，剩下的長輩會負擔，但「天上掉下房子」真的有這麼好康嗎？

原po在Dcard分享，外婆名下有間公寓，當初買1300萬現在估值1800萬，外婆和2位舅舅如今想把房子過戶給原po，每月房貸4.1萬，長輩要原po每月繳2.5萬，其他由長輩負擔，然後把房子過戶給他。原po內心掙扎，因為他薪水3.6萬，也還有別的貸款，相當於之後每月生活費只剩8000元，他很猶豫不知道該不該聽從長輩建議。

網友提醒當心，「大膽猜他們算盤是：你付錢但外婆繼續住，分遺產還是要給舅舅」、「萬一外婆去世，舅舅又不搬走到時很麻煩」、「付錢歸付錢，先搞清楚有沒有房子所有的決定權，不要錢付了，結果要租要賣都不能決定，跟家族攪在一起問題很多」、「雖然過戶給你，但到時候情勒你，誰要住誰要住，拒絕不了吧」、「那不叫過給你，免費才算，你那個是要你吞」。

網友建議出租，「沒人住就出租啊」、「如果真的要接，就要硬起來，白紙黑字寫清楚」、「出租直接賺了2成頭期款」、「因為無法確定那間公寓的產值如何，如果可以撐到租出去，壓力減少很多」。

網友專業分析，「沒辦法過給你喔，原因如下：1.贈與價值超過244萬有贈與稅，之後出售還要繳大額房地合一稅，因贈與取得成本為0。2.做二等親買賣需金流(國稅局抓很嚴)，貸款部分收支比不足銀行不會核貸，且估價是看銀行估多少，不是買賣價多少」。網友提醒原po，外婆第一順位為繼承人應該是大舅、二舅，不是原po。希望他先確認法律上沒有任何會發生的問題，再考慮是否要去背這房貸。