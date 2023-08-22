出社會這「五件事情」必做！ 他：準備三個帳戶且開始長期投資

如果可以回到剛出社會，我會馬上做的5件事情...

可惜...我回不去了。

希望剛出社會的社會新鮮人看到這篇，可以幫我做這5件事情，並且分享給你愛的人，讓他們跟著你一起變更好/變更有錢。

1.準備3個銀行帳戶

投資、存錢、玩樂帳戶，每個帳戶各司其職，讓你保有一定生活質感，又能夠存錢及讓自己變更好

2.持續投資自己

你，就是一支潛力股，必須要不斷投資自己、提升能力，讓薪水跟著能力一同成長，也才能有更多錢投入股市

3.長期投資

持續把閒錢投入股市，讓你的資產跟著經濟一起成長

4.定期檢康檢查

有強健的身體才是萬事的根本

5.馬上付諸行動

最後，也是最重要的一項，就是「馬上行動」！

如果沒有實際付諸行動，說得再多也沒用；怕自己拖延，那就找一個朋友跟你一起，互相監督成長。

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