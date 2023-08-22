退休金需多少才夠？專家納入通膨計算：20年後現在的50萬會變成27.7萬

每個人討論到退休的第一件事情，應該都是會先問存到多少錢才能退休，每個人與每個家庭的基本花費不同，要求不同，需求也不同，但不管你怎麼評估你的退休金需求，如果忽略了通貨膨脹，你很可能會低估你需要的退休金金額。

舉例來說，目前40歲的人，評估夫妻倆20年後退休後需要每個月4萬塊的花費，簡單以每年需要50萬的花費需求來計算，要產生每年50萬的被動收入，以喜歡領現金股利來當退休金的人來說，用5%殖利率反推需要的股市退休資產為1,000萬，若以西方4%提領率規則來反推的話，則需要1,250萬投資本金，這兩個金額看起來都還算不難達成。

但把3%通貨膨脹考量進去，20年後的1,000萬價值等同於現在的553萬，20年後每年領50萬的現金價值等於現在27.7萬，也就是每個月只有約現在的2.3萬的費用可以用，這個數字與原本預計的4萬塊差了快一倍，應該不夠吧。

如果要維持20年後，一樣可以每年擁有相當於目前年收50萬價值的收入，會需要準備多少本金呢？首先先算出目前50萬價值的現金約等於20年後的90.3萬，所以我們應該要用90.3萬回推投資資產應該要準備到多少錢，用5%殖利率反推需要的股市退休資產應為1,806萬，若以西方4%提領率規則來反推的話，則需要2,258萬投資本金。

這可比原本預期的多了800-1,000萬。如果你需要的是每年相當於目前100萬的費用，你會需要計畫將資產累積到3,612萬至4,515萬之間。

同時也想一下房貸，許多人想要趕快把房貸還完，不想要有負債的感覺，但其實以現在的房貸利率2.1%來說，已經比通貨膨脹低許多，越晚還可能還比較有利，目前一個月的房貸3萬元，到了20年後大概只值目前16,600價值，所以才會常聽到人家說，房貸會越還越輕鬆。

計算退休金需求的同時，建議要把通貨膨脹的影響考量進去，千萬不要用現在的現金價值來憑空想像未來的消費需求。

要存退休金，光靠銀行定存與現在的保險儲蓄險肯定是不夠的，除非你是相當高收入的族群，1,806萬與2,258萬光靠薪資去存也很難達到，對於一般人而言，必須要將存下來的錢投入投資報酬率高於通貨膨脹的項目，才有辦法達到退休目的與財務自由，否則光靠省吃儉用把薪水存下來是不太可能辦到的。

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