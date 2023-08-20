IBM副總實驗失敗害公司損失千萬美元... 遞辭職信後 老闆11個字笑回應讓他好吃驚

許多領域的研究人員，都探討過創意成果和失敗疑慮之間的關係，而這個關係讓人很不舒服。

為什麼害怕失敗？

來看看論文的題目名稱，商業界應該可以看到這樣的標題：〈創意的第一大敵：害怕失敗〉（The No. 1 Enemy of Creativity: Fear of Failure）；神經學界則會看到〈創意導致大腦萎縮，降低創意〉（Fear Shrinks Your Brain and Makes You Less Creative）。

順便讓大家知道一下，若干腦部的區域會萎縮，影響最明顯的就是海馬迴——這不太需要大驚小怪。海馬迴參與的許多流程，對於創意產出來說很重要，其中包括把短期記憶轉換成長期記憶的過程，海馬迴萎縮到某個程度後，這個功能就會大幅受到影響。

為什麼害怕失敗會造成這麼大的負面效果呢？為什麼創新的能力那麼容易受到影響？要回答這些問題，就必須討論嬰兒、科學家、創業家的共同之處，也就是他們的學習方式。

嬰兒的學習方式，是透過一系列自我糾正的想法，這些想法就像是在出生時已經預先載入了假設測試軟體。嬰兒會：①不斷觀察自己對於世界運作模式的看法；②不斷測試自己的想法，逐步逼近正確解答；③根據取得的資料，修改並理解。如果你覺得這很像是科學家在做研究，也就是優良的傳統科學方法，就沒錯了。

（本文出自《大腦喜歡這樣工作》） 多年前有一本書，叫做《搖籃裡的科學家》（The Scientist in the Crib），內容說的是嬰兒跟科學家其實很相像（而且我個人的經驗是，有很多的相似之處）。這樣測試假說的作風強而有力。迭代、重複的過程夠強大，就能夠發射火箭到遙遠的小行星上；同時，又很柔和，能夠看到原子裡的祕密。

這些流程中，放眼所及的都是失敗。其實，失敗這個想法，也在這個機制當中根深蒂固。也就是我們可以剔除錯誤，逐步逼近解答。

失敗和創意間的關係，處處可見。很少有創業專案能夠第一次、第二次就成功了，甚至可能要革命十次才會成功。有非常多科學家提出的理論，都經不起嚴謹的實驗。就算是撐過實驗的科學理論，經過實驗後，幾乎都會修訂。我們看過的嬰兒，走路都要搖搖擺擺好幾週，跌倒再爬起來，之後又再跌倒，有時候得經過好幾個月後，才能夠挺直往前走。

如果你因為失敗而一蹶不振，就會影響到創新專案，最終生產力也會受到影響。所以，一定要調整心態，面對失敗。還記得嗎？創意有一部分是要想出新穎的點子，另一部分則是要應用。我們的研究結果發現，失敗能夠把新奇美好的東西，轉換成有用的東西。

善用失敗的潛力

這些點子能夠套用在商業行為上。回顧一下Google的亞里斯多德專案（之前討論過，它在探討某些團隊表現亮眼的原因）。研究人員認為，安心是成功的重要關鍵，所以大家願意承擔風險，這個風險當然也包括失敗。

從亞里斯多德專案開始之後，安心和創新之間的關係，已經有長足的研究進展，像是能夠量化承擔風險的規範。有一個實驗發現：①同時測試許多想法（3∼5個）的組別；②挑選最好的2∼3個結果，進一步試驗。與不重複或是重複次數不夠多的組別相比，成功機率高達50％。失敗就像是烤一批餅乾一樣，可能會一直出現。

或許，是因為這些研究的關係，有更多的研究團隊開始深入探討失敗。他們後來發現，要是允許失敗，之後就會取得勝利。達成巨大成就的人，和遭遇重大挫敗的人相比，失敗次數大約一樣。差別在哪裡呢？成功的人會試著從錯誤中學習。他們大方的面對錯誤，盡力吸取教訓。

沒有這種職業勇氣和韌性的人，比較可能會繼續失敗。

另外一個發現，跟連續失敗中間允許的休息時間有關。休息時間愈少，之後成功的機率就愈大；每次投入的間隔時間拉愈長，就愈可能繼續失敗。所以，不只要從失敗中學習，還要馬不停蹄，繼續嘗試。如此快速的再次投入，前提就是大家要能夠犯錯。

有家公司因為允許員工犯錯而名聞遐邇，這家公司就是國際商業機器股份有限公司（IBM），由傳奇執行長沃森（Thomas Watson Jr.）穩穩掌舵，走過了最成功、最創新的時代。這家公司有一個知名的故事：有一位副總做了一個實驗，但失敗了，導致公司損失將近一千萬美元。他道歉的方式，是寫了一封辭職信，親自交給沃森。然而，老闆接下來的反應，卻令那位副總大吃一驚。「你怎麼會覺得我們捨得呢？」沃森讀完信後笑著說：「我們才剛花一千萬美元讓你受訓。」

確實，公司不是慈善團體，沃森也不是要讓IBM破產。但你可以觀察到：要增加致勝的機率，就要增加失敗的忍受度。或許，沃森當時心裡就知道這一點了。

科技專欄作家麥可．馬龍（Michael S. Malone）這麼說的：圈外人會把矽谷當作成功的代名詞，但其實應該說是成功的墳墓。失敗是矽谷最強的優勢。

（本文出自《大腦喜歡這樣工作》作者：約翰‧麥迪納 譯者：賴孟宗）