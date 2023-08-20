收費昂貴、沒有學位、占用下班後時間 新創公司卻在EMBA裡挖到新商機

「選育用留」之一：如何培養對的決策者？

許多台灣企業都在努力培養人才，也重視終身學習，但受限於規模與資源，很少有企業能提供內部設計的訓練內容，只能仰賴外部的EMBA課程。這不是壞事，但必須瞭解EMBA的誤區*，才不會「畫虎不成反類犬」。

在前一篇文章中，我們談到要選「對」的人，從決策者的角度來看，人選是否認同企業的價值觀與文化，是最基本的要求。接下來要看的則是人選的專業、能力、意願以及動機。前文也留下了一個伏筆，就是決策者本身對於部門或任務的專業是否足夠瞭解？是否能夠勝任，做出「對」的決策？

*編注：「誤區」為中國大陸慣用語，指長期形成的錯誤認知或做法。

企業如何培育決策者？

美國企業重視員工的培訓，講師多半以內部主管為主，教材案例自然也大部分是根據企業內部的情況而設計的。即使是各知名大學的MBA課程內容，也大多都是美國企業的案例，因此非常實用。

台灣一些具有規模的企業，也會提供內部的培訓課程，但大多是請外界的專業講師來上課，很少有針對自己企業情況而設計或客製化的內部培訓課程。至於台灣的中小企業，由於不具規模又沒有足夠資源，所以多半仰賴外部的各種EMBA課程，由公司全額或部分補助，讓接受培養的重點人才參加。

（本文出自《管理者的養成》） 如果是由大學開設的EMBA班，通常是隸屬在管理學院，也有少數是跨學院共同成立的，在師資和資源方面，這些EMBA班都比較充裕。按照教育部規定，畢業時頒發的是碩士學位，報考資格則需是大學畢業或同等學歷。

若是其他機構開設的EMBA班，因為沒有足夠的師資與課程內容，所以大部分以邀請名人演講為號召，在一年之中提供十幾堂課。當然，課程之間的邏輯性、連貫性、系統性，就不如正規大學商學院，畢業學生也不會獲得正式的學位。上課時間則大都是在工作日的晚間或週末，以便這些在職人才(working professionals)能夠兼顧工作與學習。

或許這與華人喜歡拉幫結派、套交情、拉關係的文化有很大的關係。這類課程雖然收費昂貴、沒有學位、占用下班後的時間、實用性低，但是可以拓展人脈、增強人際關係，或許還可以發現新的商機。

這樣的趨勢，導致許多大學、產業公協會、政府事業單位、財團法人、大企業等，紛紛針對企業的經營管理人才、二代接班人、新創公司與中小企業創辦人開辦EMBA班，並且有計劃、有組織地舉辦活動，將每屆校友結合成一股產業力量，不僅壯大組織，也成就自己。

在中國大陸也有同樣的現象。這種體制外的培訓產業，市場比台灣更大、收費更昂貴，但近年來依然蓬勃發展。

（本文出自《管理者的養成》作者：程天縱）