有人輕鬆賺錢…而自己卻累得要死？ 職場啟示：秘訣是想辦法限縮條件

【撰文・Fallacy（廢樂希）】

來聊一下最近體悟到的一件事情，我們已經活在一個供過於求的世界。

那在這個世界我們要怎麼賺錢，變得非常莫名其妙，因為競爭非常劇烈，舉個簡單例子我們去711，如果我要買酒，我可以有一整面的酒可以挑，中間可能有10幾個品牌可以選，如果要吃餅乾，也是可以從一整排的餅乾去選，有些東西比較沒這麼多的選擇，例如玩具或是文具等等，但很明顯這些都是比較小眾的產品，這是這個世界的縮影。

如果你要成為酒的一份子，你就必須把自己「卷」起來（中國用法，意思類似提高自己的競爭力），比如包裝好看一點，價格便宜一點，取得什麼獎項，用料好一點（也許只是話術），然後卷了半天還不一定賣得好，賭的有時候還是一種運氣，但你不賭就連賣掉的機會都沒有。

你會的別人也會，這也沒什麼，但很多人接下來就面臨到殘酷的二選一，你是要卷還是要躺，卷了很累多賺一點，躺了心累沒錢花。

我想講個故事，前幾年因為工作關係需要找設計師製作產品電商的圖文，所幸把需求發出，瞬間雪片般的作品集襲來，真的是看都看不完的簡歷，有的資歷豐富，有的圖文並茂，有的還附有攝影棚，價格有高有低。

這不就是我站在711飲料櫃前的感受，我只是口渴想喝口水，對我們可以喝個免費的水，也可以喝貴鬆鬆的水，供給者被迫要需求者提高他們需求價值，去買更貴更好的東西。

當你今天是花錢的人，你是個需求者，你完完全全可以大手大腳的選到完美的目標。

當你今天是賺錢的人，你是個供給者，你面臨的困境是你不能只是滿足低端需求，除非你的量體足夠大，但你也會累死。

我覺得當今的供給者勝利方程式改變了，最早期是有就會賣，到好就會賣，到現在是天時地利人和才能賣。

真正要賺錢的思路要改變，我不是要一昧地增加成本，做出獨特的東西，也不是要犧牲毛利，去破盤價格戰，接下來我要講真正賺錢的秘訣。

賺錢的秘訣就是想辦法限縮條件。

想像今天我口渴想去711買綠茶，結果整個飲料櫃就剩下一款綠茶，那我是不是只能買這款綠茶，就算他稍微貴個5塊錢，這就是現在的賺錢之道。

那我們要怎麼做這件事呢？你會說711怎麼可能會讓你只放一款綠茶，對，所以我同一個品牌出很多款綠茶把你的版位全部佔下來可不可以？

舉個魔術的例子，我請觀眾想像我手上有巧克力、糖果、養樂多，請他憑自己的意識任意選擇一樣，而我會預測到觀眾會選擇什麼。此時假設觀眾選擇糖果，我翻開我的口袋，裡面正好是一顆糖果！而且所有口袋沒有其他東西。

怎麼做到的呢？事實上這是multiple out (多重實現) 的一種應用，如果他選擇巧克力，我就會請他打開我的抽屜，如果他選擇養樂多我就會請他打開我的包包。不管是哪一個我都可以完美的解釋，並且他也沒辦法從口袋檢查出其他東西。

再舉回上一個例子，如果我是一名設計師，我要怎麼限縮條件讓我接到案子呢？很遺憾，這種事情沒有捷徑，你必須先成為某些需求者的選項，才能得到一定的口碑，進而進入限縮條件中的一份子，甚至是那個唯一人選。

回過頭來講，這都很像廢話，但只是想要釐清這件事，因為這世界很容易就可以看到最厲害的人事物，出現在你的手機裡，使得人往往覺得自己遠遠不如，但這時候，除了自己拼命的卷死自己，其實還有限縮條件這條道路。

說到限縮條件，換個說法來講，其實跟追女生也有點類似，如果你喜歡一個女生，你跟彭于晏比你當然比不贏，但是相對你在這個女生的比較裡面，你已經是三重彭于晏了，那你就有可能獲得女生芳心。你會說對方條件也許很高阿，但至少不會要你真的變成彭于晏吧！

凡是是相對的，而不是絕對的。

作者：Fallacy（廢樂希）

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：職場｜為什麼有人賺錢輕輕鬆鬆，而你累得要死？