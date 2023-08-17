創業家、企業第二代愛學歐美EMBA 德州儀器前亞洲區總裁搖頭：金字塔中間架空了

企業經營的困境

在我過去四十多年的職涯中，曾經拜訪、輔導過無數的企業，發現企業的成功通常是靠「人」，企業的衰退與滅亡往往也是人造成的。可是大多數企業經營者卻把人視為成本(cost)，而不是資本(capital)。資本是需要投資的，而成本是要降低的。管理階層更是企業的重要資本，所以企業經營者必須仔細瞭解他們的時間都花到哪裡去了。

一、基層主管的時間？

以製造業為例，基層主管每天花大量時間在處理產出、績效、品質、瑕疵、損壞、丟失等突發狀況。即使製程分工越細、SOP圖文並茂，再加上全技員、線組長、品檢員在生產線上來回巡視，仍然避免不了人為的錯誤。在材料方面更是層層關卡，從進料、在製、成品、出貨不斷盤點，仍然有消失不見的情形發生。

企業希望能找到長期解決這些問題的方法，例如提升自動化、降低人為因素的影響。但是自動化不會立竿見影，而是必須靠經驗改善流程，加上大量的投資，才能逐步達成的。

因此企業採取的方法，例如「防呆」和「防弊」機制，反而是短視、疊床架屋、增加成本、降低績效的，而不是針對源頭，思考提高員工自我約束能力的方法。如果產線作業員都依照SOP，做到自我約束的基本要求，突發狀況就會大量減少。基層主管的寶貴時間就可以為企業創造更多價值。

二、中高階主管的煩惱？

基層主管的問題沒有解決，於是，每個中高階主管開始親自救火，組織架構內部開始築高牆(silo，指穀倉)、廣積糧(增加庫存、冗員)，爭功諉過，逃避責任。對於其他部門的要求，因為自顧不暇而一概不理，出現重大事件時，則以鄰為壑。中高階主管只能長期處在自我管理的階段，哪有時間考慮自我激勵，以提高企業內的橫向合作和資源共享？

三、企業經營者在做什麼？

創業老闆大都對商機很敏銳，看到任何商機都不想放過，似乎永遠在創業中，無法專注在本業上，而寄望中高階主管把本業顧好。

（本文出自《管理者的養成》） 創業者也都努力成為學習型階段的人，參加EMBA、商學院、公協會、社會團體、俱樂部等，擴大人脈，但是往往花太多時間在參加社團活動、聚餐應酬，而沒有學習到新知，或是學到新知，卻不知如何應用在自己企業裡。

更糟糕的是，許多企業經營者，尤其是二代、三代，參加各種課程之後，感覺有所收穫，於是要求企業的中高階主管也去報名參加。他心裡期望著，中高階主管在參加課程之後，能夠有所啟發而應用在企業裡。這等於把自己該擔的責任，轉移到中高階主管身上。

中小企業的獨特組織架構

台灣中小企業雖然營業額不是很大，年收入從幾千萬到幾億台幣的居多，但麻雀雖小、五臟俱全，公司的組織架構不比大企業遜色。金字塔的規模雖然比較小，但是職級、職別、職稱等，都與大企業相同。於是造成了一個奇特的組織架構，姑且稱之為「橋梁式組織架構」。

總經理通常管理幅度都會超過十個單位，在這個層級非常扁平，以便掌控一切、突顯其權力。而高階和中階主管，其管理幅度反而只有二或三，我把它稱之為「巴黎鐵塔式」的組織架構，比起金字塔式更窄更高。

至於基層主管是負責「增值流程」，是做事管doers的人，因此其管理幅度又擴大到八人以上(依行業不同而變化)。橋面(總經理)和橋墩(基層主管)之間的橋柱，就是「巴黎鐵塔式」，中高階主管的管理幅度造成的。

在坊間的EMBA課程中，用的大都是歐美大企業的案例。台灣的中小企業沒有形成規模，卻要學習歐美大企業的制度，於是就出現了這種奇怪現象，明明是一家小公司，卻硬要把它拉成大金字塔架構，沒有足夠的員工和規模，金字塔中間當然是架空了。在這種組織架構下，最好的職位當然是中高階主管，錢多(職位高)、事少(管理幅度小)、不扛責任(總經理直接越級管到基層主管)。

（本文出自《管理者的養成》作者：程天縱）