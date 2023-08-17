「勞保退休金」提前領少賺5年薪水跟年終！專家：就算打折也不會不划算

前一陣子錄了一集談「退休」的節目，製作單位的企劃通告人生問我熟不熟退休、能不能幫大家算？

呵呵，這剛好是我的專長。所以，我假設了一些情境，

算出以下三張圖卡，昨天，節目企製，也是我輔大學妹在她的粉專貼了出來，搭配節目前天晚上播出，那邊就很多讀者留言，問延伸問題。

如果你問我，該不該提早退休，提早退休好嗎？我的答案是肯定的。

有些人說，那不就少賺了五年的薪水與年終獎金？

可我覺得反而是賺到，因為：

1.賺了多出五年的自由時間，不必被工作綁住 2.60歲的體力，應該是比65歲還好，所以趁早多去看看外面的世界，有體力去多玩一點

至於，退休金會不會領比較少，單就每月領的月退金，當然被打折了，但，你也多領了幾年，拉長時間來看，從總額的角度來看，不見得不划算或是比較少。

不過，還是得要補充說明，以免被酸何不食肉糜？

第一：這些試算，都是用「特定條件」，例如40,100月投保薪資、35年勞保年資。

每個人的月投保薪資平均、勞保年資各有不同，所以實際狀況，還是每個人都可以自己用圖卡的方法試算一下喔。

第二：勞工退休金有兩筆，這裡試算的是第一筆：勞保退休金（正確名稱是：勞保老年給付）

並未算到勞退新制的勞工退休金喔（這是雇主跟勞工自己提撥的部分，而且不會有倒閉破產問題）

第三：這兩個退休制度的法定退休年齡不同，目前勞保是65歲，勞退新制則是60歲，大家要先搞清楚這一點。

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