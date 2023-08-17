「勞保退休金」提前領少賺5年薪水跟年終！專家：就算打折也不會不划算
前一陣子錄了一集談「退休」的節目，製作單位的企劃通告人生問我熟不熟退休、能不能幫大家算？
呵呵，這剛好是我的專長。所以，我假設了一些情境，
算出以下三張圖卡，昨天，節目企製，也是我輔大學妹在她的粉專貼了出來，搭配節目前天晚上播出，那邊就很多讀者留言，問延伸問題。
如果你問我，該不該提早退休，提早退休好嗎？我的答案是肯定的。
可我覺得反而是賺到，因為：
1.賺了多出五年的自由時間，不必被工作綁住
2.60歲的體力，應該是比65歲還好，所以趁早多去看看外面的世界，有體力去多玩一點
至於，退休金會不會領比較少，單就每月領的月退金，當然被打折了，但，你也多領了幾年，拉長時間來看，從總額的角度來看，不見得不划算或是比較少。
不過，還是得要補充說明，以免被酸何不食肉糜？
第一：這些試算，都是用「特定條件」，例如40,100月投保薪資、35年勞保年資。
每個人的月投保薪資平均、勞保年資各有不同，所以實際狀況，還是每個人都可以自己用圖卡的方法試算一下喔。
第二：勞工退休金有兩筆，這裡試算的是第一筆：勞保退休金（正確名稱是：勞保老年給付）
並未算到勞退新制的勞工退休金喔（這是雇主跟勞工自己提撥的部分，而且不會有倒閉破產問題）
第三：這兩個退休制度的法定退休年齡不同，目前勞保是65歲，勞退新制則是60歲，大家要先搞清楚這一點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言