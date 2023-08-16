「勞保退休金」提早5年領被打8折不划算？ 她舉例：但先賺了20年

財經雪倫於《投資嗨什麼》中分享，幾歲領勞保退休金、怎麼領最划算，月領、一次領哪個比較有利？政府提供三種退休金，你退休後最多可以領到幾筆？

以下為影音內容：

政府三種退休金

1.勞工保險老年給付

2.國民年金保險

3.勞工想休金

退休後最多可以領幾筆退休金

先要有個認知，要有繳錢才可以領退休金，如果只有繳國民年金的話，那退休之後當然就只能夠領國民年金。

不過只要曾經繳過國民年金，在退休的時候，就都可以領到。

大部分的人都有勞保年金資，那公司現在也會提撥6％到退休金帳戶，所以大多數的人在退休的時候，就是可以領到這兩筆退休金。

勞保退休金可以提早或延後領！提早領最多打8折

只要是民國51年次之後出生的朋友，現在政府都規定要65歲之後才能夠領退休金。

不過有個要特別留意的地方，勞保可以選擇提早或是延後領，基準點是65歲，可是可以選擇提早領，每提早一年就會減少4％，最多是可以提早5年領，也就是說可以在60歲就開始領，那就會少了20％，就等於是被打8折的意思。 反之延後領，每延後一年就會多4％，可選擇在70歲退休，那退休金就會多20％。

那要幾歲領才會比較划算？還有月領跟一次領哪一個比較好？

答案當然是「月領」。

以上圖來看，只要選擇月領超過8年，其實就超過一次領的200萬金額了，假設在60歲退休，只要活超過68歲就會領的比一次領還多；現在國人平均年均大約落在80歲以上，要活超過68歲以上的機率應該是很高。

若照規定在65歲退休，那每個月可領的金額就是21000元的退休金。

提早5年，60歲就退休，每個月可以領的退休金就是17000元。

延後五年，想慢點退休，70歲才退休那每個月可領的退休金就大概是25000元。

不論是提早或延後，每個月的差額約4260元，乘上12個月，一年大概就是差51000元。

所以提早5年領就是多領100萬，用100萬除以一年差額51000元，等於差了20年，也就是說提早領的金額，就跟法定年齡的差額，就20年之後就會差不多。

這樣算下來，可能提早領會比較划算，60歲退休20年之後就是80歲了，如果是長壽體質，覺得自己會活超過81歲的話，那就可以選擇65歲再領，不然其實選擇提早領是比較划算，而且提早領不用繳勞保費，五年下來可以少繳約66000元的勞保費。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼、財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。