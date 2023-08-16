職場上缺什麼技能就找怎樣的工作？他：想升遷就必須要擴張其他能力

【撰文・葛捷思品牌經營學】

如果按照標題的邏輯去找工作，大概八九成都會石沉大海，畢竟沒有人會用一個缺乏技能的人來填補職缺，當然是要產業內的高手來銜接，替公司團隊創造更好的績效。

看到這，應該就能發現勞資雙方目標的差異性，以資方的角度來看職缺這件事，就是要替公司創造業績，誰能做的更好就給誰來做，這營運邏輯絕對沒問題。但從勞方的角度來看，似乎就會變成日復一日的工作內容，對於自己的成長目標基本上就很難變動。

在職涯的發展，原則上不可能只靠一個技能就能走過數十年，單一的專業能力只能完成固定的工作流程，若要取得升遷就需要擴張其他的能力來輔助。

但團隊內通常不太會有這樣的機會，培養一個管理人才，需要花費的不只是在時間成本上，更重要的是每一次專案的機會成本，如果因為不熟悉的關係，導致合作失敗或是未達預期效益，直接受影響的就是營收與毛利，所以在營運的角度來看，若非必要，通常會降低這種風險。

以求職的角度來看，學習自己所欠缺的技能，堆積經驗與實際成果，是最重要的訴求之一，但職場確實不是拿來學習的地方，如果在面試敢說出「我會努力學習」，這基本上也很難獲得錄用了。

如果有明確的目標，可以嘗試從產業別的角度切入，以行銷企劃來說，若想提升溝通的能力，來達到提案與簽約的成功率，那求職的過程就可以考慮選擇公關類、廣告類的產業，避開傳統產業就能有更多機會去接觸個人想要的特質，這並非傳產就沒有機會，只是相對公關行銷業來的少上許多。

你想要的能力在哪些公司很普遍，或是哪些團隊的特質符合你的需求，往相同的方向去謀職，可以快速的拿到你想要的職場技能。若只是在原職位等待機會，或許幾年過去了，還不一定可以等到你要的成果，直接轉換到類似屬性的團隊，半年到一年的時間，足夠磨練許多該有的基本功。

若原公司就有這樣的團隊，能夠調轉職務也是不錯的選擇，不用再重新熟悉新的環境與產業，學習的進度會更快，效果也會好上很多。

在打電動的過程，要突破關卡都會需要達到一定的戰力或技能，但在職場卻通常是拿著一個技能，企圖要突破全部的關卡，這對於現實的職場來說不太可能達到，而且會碰的一鼻子灰。

習得本質以外的技能是必經的經歷，影響成效的因果在於環境的樣貌，心態只是跨出第一步的決心，想要快速拿到自己沒有的能力，就趕緊往那些團隊去發展，當然過程不會太舒服，畢竟不一樣的內容，重頭學習多少會有些抗拒，但取得技能後，兩種專業的加成，會讓自己的領域變得更廣，談判的籌碼也會提升，薪資的變化就變成理所當然的回報。

固守在原本的產業與職務固然舒服，但能突破關卡取得更高的薪資，過更好的生活品質，跟打電動一樣有相似的成就感。

有時候努力只需要轉變一下心態，讓自己不會這麼的抗拒，時間走著走著就會讓你變得好像有點厲害，為了自己，試試看無訪，反正老闆大都同一個樣，換來換去只是在換心情而已，為了自己努力，會比為老闆努力來的甘願一點。

作者：葛捷思品牌經營學

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：在職場就像打電動， 缺甚麼技能，就找甚麼工作。