中國惠普前總裁：主管工作分兩類 內部會議、查找資料、學習新產品都是沒有產值的「無效時間」

職能工作vs.管理工作

在企業內升任主管後，撇開產業、產品、技術、功能等專業領域不談的話，主管每天的公務工作可以簡單分為兩大類：

一、職能工作(vocational work)； 二、管理工作(management task)。

「職能工作」就是成立部門所需產生的「增值活動」(value-added activities)，包括「有效時間」(productive time)和「無效時間」(unproductive time)之中，部門員工所從事的種種活動。

其中所謂「有效時間」，就是「有產值產生」的時間，以銷售單位而言，通常都是與客戶面對面、電話聯繫、電話或視訊會議等的時間。

（本文出自《管理者的養成》） 例如銷售人員拜訪客戶的時間，就是有效時間；軟體支援工程師在為客戶做軟體升級或是錯誤處理時，就是有效時間；硬體維修工程師為客戶進行預防維護或是問題排除，就是有效時間。

至於內部會議、查找資料、學習新產品、往返客戶端的交通時間、吃飯休息等，則都被歸類為沒有產出、沒有產值的「無效時間」。

如果讀者有興趣瞭解「時間分析」這個主題，請參考《創客創業導師程天縱的管理力》中，「時間都去哪兒了？」這篇文章。

至於「管理工作」，大致可以分成四大類：

一、計劃(planing)； 二、組織(organizing)； 三、領導(leading)； 四、控管(controlling)。

這些管理工作將於接下來的本系列文章中，再深入說明討論。

時間分配

從我過去的經驗中總結出來，最基層的管理者至少要用五○％的時間做管理工作，其他的時間則用在職能工作上，這樣才能讓新上任的管理者，能和屬下的員工順利磨合。

而隨著職位步步晉升，主管的工作範圍(job scope)越來越大，責任越來越重，負責的營收獲利數字和部門員工人數也大幅度增加，花在管理工作上面的時間比例也會逐步上升。

最頂層的職位，管理工作時間比例有可能達到九○％以上，但是永遠不可能達到一○○％。因為，即使貴為董事長、執行長，仍然必須抽出時間來拜訪重要客戶、投資者、參加員工大會、參加行業活動等，為公司創造形象。

管理時間差距

由於台灣中小企業的資源有限，或是源於創業老闆本身對管理工作的不瞭解與忽視，因此對於部門主管的管理培訓不夠，造成企業管理制度和實務上的缺失。這個問題的具體狀況，從主管的時間分配就可以看得出來，普遍覺得主管花在管理工作的時間遠遠不足。

最近台灣的企業都非常重視管理培訓，不僅老闆親自參加各種EMBA、CEO班、總裁班、商學院課程，甚至安排企業二代、高階主管參加以上課程，以提升企業管理效率，達到轉型升級、增強競爭力的目標。

但是坊間這些培訓課程，大都是邀請產官學研界的大老，發表極為宏觀的世界局勢分析和經濟政策理論研究；比較學院派的，則以歐美大型企業或新創企業的案例，作為課程的內容。

我曾經在企業診斷的案例中發現，老闆參加了很多工商管理課程，然後將所學到的各種理論和方法都在企業內實施，好像各種理論方法都是萬靈仙丹，一股腦兒都吃了，希望至少是「有病治病，無病強身」。但是這麼做會產生兩個問題：

一、企業的資源都是有限的，如此亂槍打鳥，員工和主管都會搞不清楚方向、沒有優先次序，而且不符合公司現況，浪費了大量的資源。 二、歐美企業的管理水準普遍比亞洲企業來得高，就如同武術裡的馬步和內功基礎打得好，接著練習上乘的武功，自然容易得多。但大部分台灣中小企業的基礎管理能力不足，在全盤接受西方企業的理論方法時，就可能漏洞百出。

結語

一、 執行企業賦與的「工作」(tasks)：這就是本篇文章討論的重點，分為「管理工作」和「職能工作」，管理者必須充分瞭解「管理工作」的內容，然後給予合理的時間分配。

二、管理部門的「人」(people)。

三、在所負責的部門範圍內，推動「價值觀和企業文化」(values and culture)的建設。

在接下來的文章中，我們再來深入討論「管理工作」的內容。希望透過這一系列的文章，為企業主管打下堅實的管理基礎。

（本文出自《管理者的養成》作者：程天縱）