快訊

IBDP全球18萬考生僅179人滿分 楊日茵奪冠成台灣罕見學霸

用助理浮報月薪差額「買雙眼皮貼、洗頭」 檢方認定高虹安詐取公款有罪

水喝太少不只大腦變遲鈍 長期身體缺水可能提高失智風險

「勞保老年給付」跟「勞工退休金」有差嗎…可否同時一起領？

聯合新聞網／ 方格子
勞保示意圖。圖／本報系資料照片
勞保示意圖。圖／本報系資料照片

【撰文・矮袋鼠律師】

老年給付是「勞保」給付項目

老年給付是勞工保險給付項目之一，如果勞工確實按照規定繳交保險費，當符合法律規定的要件時，就可以向勞保局提出申請領取。

勞工退休金是法定保障

依據《勞動基準法》規定，雇主應給予勞工退休時金錢保障。

1.舊制規定，勞工依據不同年齡，有不同標準，但至少皆需在同一單位工作10年以上，始能自請退休。但是我國中小企業的型態極為普遍，導致企業平均壽命不長，勞工很常換工作，以致大部分勞工難以符合勞基法退休要件，而完全領不到退休金。

2.新制後，改為由雇主按月幫勞工提繳不低於每月工資6%的退休金，儲存於勞保局設立的個人退休金專戶(如同小燒杯)，專戶內金額的所有權係屬勞工本人，且退休金可累積並帶走，不限於在同一單位，待勞工年滿60歲時，就能向勞保局請領。

勞保是確定給付制，勞退新制是確定提撥制

社政立法上課時，我曾多次提到「大燒杯、小燒杯」的概念，其實指的就是，確定給付制的保費是匯集到如同大燒杯一般的基金當中，勞工個人尚不具所有權；確定提撥制是由雇主提撥一定比例的錢，匯進如同小燒杯一般的個人帳戶，勞工本人有所有權(只是要等到60歲領)；從上一段敘述就可以知道，勞保老年給付是確定給付制，勞退新制則屬於確定提撥制，同學要多加注意。

結論

「勞保老年給付」跟「勞工退休金」在制度依據上不一樣，也由於兩者性質不同，若要同時一起領，完全沒有問題！

作者：矮袋鼠律師

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：「勞保老年給付」跟「勞工退休金」有差嗎？可否同時一起領？

勞保 勞退 老年給付

延伸閱讀

有你嗎？300萬人準備領錢！勞動部8月發錢 最多領4萬

0056月領10萬股息…需多少資金？ 她整理出月領圖表：每月領一萬要投入近兩百萬

00929又要配息了該搶進嗎？ 安娜媽咪點出四關鍵

遺產爸爸不願給繼母能怎做？ 律師曝兩方法：繼承和贈與的個別優缺點

相關新聞

「勞保老年給付」跟「勞工退休金」有差嗎…可否同時一起領？

老年給付是勞工保險給付項目之一，如果勞工確實按照規定繳交保險費，當符合法律規定的要件時，就可以向勞保局提出申請領取。

遺產爸爸不願給繼母能怎做？ 律師曝兩方法：繼承和贈與的個別優缺點

王伯伯是被女兒推著輪椅進我辦公室的，但聽說在中風之前，他也是叱詫風雲的一位老闆。 王伯伯有兩任妻子，在第一任妻子過世後，他身邊有另一位女朋友陪伴，幾年後，女朋友成為了第二任妻子。在中風之前，王伯伯就是和第二任妻子一起生活著。

厚實金屬包覆大梁 塔科馬海峽吊橋被風吹如捲麻花變形、斷裂崩塌

在我就讀研究所的1970年代，工程學課程往往會使用1940年的塔科馬海峽吊橋（Tacoma Narrows Bridge）崩塌事件，做為設計錯誤的範例，來說明一個細節如何破壞整體功能…

職場上別問「你最近都在做些什麼」？ 過來人曝：還真的會踩雷

或許這句話放在工作場合上就不是那麼合適了，或許很有可能會觸動被問的人心中那條不知名的紅線，瞬間起化學反應，爆不爆不知道，但不爽的心情肯定有。

美國公債信評遭惠譽調降 巴菲特說不擔心、馬斯克高喊「無腦買美債」

8月1日，國際信用評等公司惠譽（Fitch）因為諸如「治理逐步敗壞」已在債務上限僵局中顯現等理由，將美國信評由最高的AAA調降至AA+。而在惠譽的聲明中則特別指出…

當沖AI變悲哀 AI概念股會重演航海王翻船悲劇嗎？投資人謹記這2點

2021年初，因疫情、塞港等因素，航運股價連連攀升，從20元漲到200元，吸引不少投資人爭相購買「船票」，當時甚至還有不少長榮上攻300元的傳言，殊不知當年7月，航運股價一路下挫，不少「水手」只能從炒股變成存股，現在仍舊有不少「航海王」卡在船上下不來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦