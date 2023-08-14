【撰文・矮袋鼠律師】

老年給付是勞工保險給付項目之一，如果勞工確實按照規定繳交保險費，當符合法律規定的要件時，就可以向勞保局提出申請領取。

勞工退休金是法定保障

依據《勞動基準法》規定，雇主應給予勞工退休時金錢保障。

1.舊制規定，勞工依據不同年齡，有不同標準，但至少皆需在同一單位工作10年以上，始能自請退休。但是我國中小企業的型態極為普遍，導致企業平均壽命不長，勞工很常換工作，以致大部分勞工難以符合勞基法退休要件，而完全領不到退休金。

2.新制後，改為由雇主按月幫勞工提繳不低於每月工資6%的退休金，儲存於勞保局設立的個人退休金專戶(如同小燒杯)，專戶內金額的所有權係屬勞工本人，且退休金可累積並帶走，不限於在同一單位，待勞工年滿60歲時，就能向勞保局請領。

勞保是確定給付制，勞退新制是確定提撥制

社政立法上課時，我曾多次提到「大燒杯、小燒杯」的概念，其實指的就是，確定給付制的保費是匯集到如同大燒杯一般的基金當中，勞工個人尚不具所有權；確定提撥制是由雇主提撥一定比例的錢，匯進如同小燒杯一般的個人帳戶，勞工本人有所有權(只是要等到60歲領)；從上一段敘述就可以知道，勞保老年給付是確定給付制，勞退新制則屬於確定提撥制，同學要多加注意。

結論

「勞保老年給付」跟「勞工退休金」在制度依據上不一樣，也由於兩者性質不同，若要同時一起領，完全沒有問題！

作者：矮袋鼠律師

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：「勞保老年給付」跟「勞工退休金」有差嗎？可否同時一起領？