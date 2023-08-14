金門大橋災難 橋上擠滿三十萬人要過橋、橋面下彎了213公分

金門大橋的設計比塔科馬海峽吊橋優異許多，但在1987年發生了另一種災難。當時舊金山市為了慶祝金門大橋五十週年紀念，開放讓民眾步行過橋。結果，參與民眾人數為預估的十倍，有三十萬人湧上橋面，還有五十萬人等著上去。這座2.7公里長的橋上擠滿人，使橋面下彎了213公分。所幸，最後安全疏散了所有的人。

這次的問題不在於維護不善；金門大橋維護得很好，幸虧如此，才能避免造成災難。也不是設計上的問題，這座懸索橋的結構本來就能彎曲和活動，工程師凱特查姆（Mark Ketchum）指出，雖然這是有史以來承重最大的時刻，但「沒有超出橋的承重能力」。

真正的問題在於數學計算。根據《聖荷西信使報》（San Jose Mercury News）記者東恩（Stephen Tung）的說法，雖然無法得知上橋民眾的體重，「如果一個人的平均體重為68公斤，面積占0.2平方公尺……總重量相當於橋上塞滿車輛的兩倍以上。」如果讓更多人上橋，就會造成悲劇。

（本文出自《圖像思考》） 舊金山的五十八層大樓千禧塔（Millennium Tower）在2016年開始傾斜，問題就出在設計錯誤。不知道是因為節省成本還是施工不善，營造商打地基樁打得不夠深。那是工程學最基本的觀念。結果，這個建築物向一側傾斜40公分，使得地下停車場的牆面和水泥出現裂縫。為了阻止傾斜更加嚴重，建商花了一億美元向下挖76公尺，強化地基。根據我在2022年4月查到的最新資料，這棟大樓還在傾斜，下沉了71公分。我絕對不會住在那棟大樓裡！

我經常開車旅行，我從車子裡觀察到，不同的州對於高架道路的維護有巨大的差異。在這一州的範圍內會看到裂開的水泥、裸露且生鏽的鋼筋；但是一過州界，看到的是剛粉刷過，連小小的水泥裂縫都補得好好的橋。霍根（Rob Horgan）在《新土木工程師》（New Civil Engineer）的文章提出，橋梁糟糕透頂的問題與缺乏維護有關。吊橋懸索腐蝕，金屬絲線一根根斷裂；伸縮縫生鏽，不再能因應氣溫變化正常膨脹和收縮。這些問題都肉眼可見。

然而，有一些災難發生在眼睛看不見的地方。在麻州的梅里馬克山谷，1900年代早期開始使用的鑄鐵瓦斯管線，正逐漸更換為現代的塑膠瓦斯管線。舊的管線系統使用一系列複雜的調節閥和感應器來降壓，將瓦斯從主要管線輸送到家用管線。承包商在切斷舊管線的供氣之前，沒有把舊管線的感應器接上新管線。

2018年，當一條舊管線被切斷供氣時，舊管線的感應器立刻因為壓力下降而打開閥門，將大量瓦斯送進新管線，造成多個住宅區的管線氣體壓力從正常值0.5 psi跳到75 psi。民宅和商店的瓦斯管破裂造成瓦斯外洩。

這起施工錯誤造成三十九戶失火，多棟大樓被毀，一人死亡，五萬人被迫疏散。哥倫比亞瓦斯公司必須支付一億四千三百萬美元的和解金，也因為違反「天然氣管線安全法」（Natural Gas Pipeline Safety Act）付出史上最高金額罰款。這是近期在住宅區最嚴重的天然氣意外事件。調查很快就發現，意外發生的原因是瓦斯管線的壓力過大。

根據「國家運輸安全委員會」（National Transportation Safety Board）的資料，本次錯誤的原因在於「管理缺失」。調查報告指出，應該要由持有專業工程師證照的工程師來簽署工程圖與工單。

問題在於，舊的管線系統比現代的系統更複雜。多年來，不斷有小地方被取代和修改。天然氣產業和肉品業一樣，

（本文出自《圖像思考》作者：天寶．葛蘭汀 譯者：廖建容）