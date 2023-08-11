職場上別問「你最近都在做些什麼」？ 過來人曝：還真的會踩雷

【撰文・KT's】

我們在很多場合裡，除了關心天氣好不好，吃飽了沒，稱讚對方用什麼方法讓自己變年輕之外，是不是有時候會順口問一句: 「你最近都在做些什麼？」用以表示我們對對方近況的關心之意。但是，或許這句話放在工作場合上就不是那麼合適了，或許很有可能會觸動被問的人心中那條不知名的紅線，瞬間起化學反應，爆不爆不知道，但不爽的心情肯定有。

在我這10餘年半長不短的工作生涯裡，這樣的事件大概發生過2次，所處角色各有不同，那時心裡的小劇場演的不要不要的，臉上還要強顏歡笑，如清風撫面般，令人印象深刻，回味無窮。

事件一

那時我還是外面分支單位的一般人員，一次機會到總部開會，因為早到趁著會議前的空檔到相熟的同校學長Z先生辦公位置打招呼，當時埋頭苦幹的他一開始也熱情的互聊起來，突然間看著他桌上的卷夾說道，學長你最近都在忙什麼，桌上案件怎麼這麼多？一時間，我感覺到空氣一滯，似乎有什麼事正在發生中，轉頭看了學長的表情，愉快的氣氛迅速消失，眼神與表情都蒙上了一股淡漠的味道，後來我就托了個藉口告辭離開。那段時間一直在思考究竟是怎麼了，直到後來換自己面臨類似的場景，終於有些明白。

事件二

時隔數年，換我有機會調任到總部工作，那時的職位還是一般人員，而Z先生已經外派分支單位擔任小主管，只是彼此迄今的相處互動，似乎有道無形的隔閡仍隱隱作現。在總部工作期間，業務繁忙，平時並無多餘時間找人互動交流，聯絡感情。有一日鄰近下班時間，直屬主管H先生來到咱這微菜小K位置前滿臉帶笑的作關心狀，小聊一下，直到他裝作很關心的表情問了我:「你最近都在做些什麼？」那之前建立起的愉快氣氛瞬間崩塌，當然這只是我個人的心理活動，我心中的小人用翻桌幹架的氣勢怒吼著:「好歹我是你的下屬，位子也在你的可視範圍內，直線距離不到5公尺，你問我最近都在做什麼？送到你面前成堆的案件占了你這小課室快一半的量這不是我的?忙進忙出的時候你不也瞧見了，還問我最近都做些什麼？」

事後我終於明白了，這兩件事其實是同一個類型的雷，之前我問的跟後來主管問的，或許出發點都是出於關心，是一種想對對方工作上的辛苦進行詢問與了解，來拉近彼此的關係。但被詢問者在辛苦工作之餘，下意識也想獲得他人的慰問，獲得心理上的安慰，但不該是對我工作不了解的詢問，難道還要在忙碌中抽時間解釋我真的做了多少事，才值得你的關心嗎？那不如閉嘴不問，大家都省事。

套句話說：傷害性不大，侮辱性極強！

在我有機會擔任主管職後，時刻提醒著自己，身為主管應該要隨時掌握自己部屬們的工作範圍、負荷程度及相互間的工作量分配情形，要能了然於胸。更重要的是，不要問出讓部屬覺得你一點都不了解他的工作狀況，讓他們覺得我是一位不及格的管理者，雖然他們也不會說出口，但印象一旦形成了，要再重塑關係並不容易。

職場也是修煉場，細細品味，皆能有所得。

作者：KT's

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：[授受]不要輕易問"你最近都在做些什麼?"