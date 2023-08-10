預計明年基本工資漲為2萬7千多元！ 他嘆：慘了…底層人民會更加辛苦
2024年基本工資又要調漲了
每次看到工資調漲的消息，我下意識想得都是：「慘了，接下來底層人民會更加辛苦」。
為什麼？不是收入變多嗎？
因為：工資調漲，資方的營運成本被迫增加，資方為了維持一定的利潤，只好成本轉嫁、把商品價格調高，然後...消費者就得承受更高的物價，於是民怨更高。
若政府聽見了人民的聲音，「又再」調漲基本工資，物價「又再」更貴，如此惡性循環。
其實開發票也是一樣的道理。有間便當店很熱門，每到正餐時間都大排長龍。該便當店三年前剛營運時，雞腿便當印象中才95元，雞腿便當變成120元。由於生意太好，可能曾被檢舉沒開發票，今年便當店開始開立發票，然後便當又再更貴了。
房地產也常常這樣，有些人認為的正義，在政策調整後，房價不僅沒有更低，反而還變得更貴了。
◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。
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