用iPhone傳訊息仔細看文字呈現 賈伯斯的圖像思考秘密顯露了

智商接近愛因斯坦

賈伯斯則與蓋茲和馬斯克不同，他在科技重鎮矽谷出生長大。

賈伯斯有兩件事令我印象深刻：第一，他小學四年級的智力測驗分數破表，他的分數是十年級的水準，這代表當他成年時，智商可能達到愛因斯坦的程度，列於99.99百分位。我更感興趣的第二件事是，賈伯斯的養父是機械工和木工。

根據艾薩克森寫的傳記，在賈伯斯還小的時候，養父就把一部分的工作檯讓給兒子使用，不過，賈伯斯對鄰居的車庫更感興趣。鄰居是惠浦公司的員工，而賈伯斯喜歡玩電子產品。

賈伯斯後來這麼描述他的養父：「我父親希望把每件事做得盡善盡美，連沒有人看得到的細節，他也不放過。」在某些方面，這是物體圖像思考最簡捷的呈現──就連只能在自己的腦海看見的部分，都很在意。

（本文出自《圖像思考》） 賈伯斯在十六歲時遇見了沃茲尼克。這兩個青少年聽說，有一個人以一種叫作「藍盒子」的裝置，利用電信公司AT&T的網路漏洞盜打電話。賈伯斯與沃茲尼克一發現他們做出來的東西能夠接上大型基礎設施，就在三週內造出了他們的藍盒子。

賈伯斯在1995年接受紀錄片導演克林吉里（Robert X. Cringely）訪問時曾說：「如果沒有當年的藍盒子，就不會有蘋果公司。」

「字形學」影響賈伯斯深遠

賈伯斯和蓋茲一樣，沒有完成大學學業。他在里德學院上的課當中，對他影響最大的就是字形學。賈伯斯革新了個人電腦、筆電、滑鼠和觸控螢幕，從而改變世界。賈伯斯的才華都與設計有關。他的圖像頭腦很在意每一個細節，包括字體。

下次當你用iPhone傳送訊息時，應該要意識到，多虧了里德學院的字形課，螢幕上的文字才會如此呈現。心理學教授巴拉什（David Barash）在《高等教育紀事報》（The Chronicle of Higher Education）寫了篇文章，其中有句話我很喜歡：「字形這個『沒什麼用處』的人文課程與賈伯斯的關係，不該被我們忽略。」

（本文出自《圖像思考》作者：天寶．葛蘭汀 譯者：廖建容）