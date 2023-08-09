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「永無止盡的爆炸」 SpacX創辦人馬斯克自曝腦袋結構…火箭燃料為動力的圖像思考

聯合新聞網／ 天下文化出版
特斯拉CEO、SpacX創辦人馬斯克（Elon Musk）。路透
特斯拉CEO、SpacX創辦人馬斯克（Elon Musk）。路透

程式設計師的特質

傳記作家范思將馬斯克比喻為現代的愛迪生，他是「發明家、成功商人和工業家，有能力將大想法轉化為偉大產品」。馬斯克的母親梅伊（Maye）說，馬斯克在很小的時候就能把全世界阻擋在外面。

乍看之下，他好像是耳聾，但實情是，他陷入一種很深的出神狀態。

范思引述梅伊的話：「他陷入他的思緒後，你會看到，他好像活在另一個世界裡，他現在還是會這樣，我就隨便他了，因為我知道，他正在設計一款新火箭或是某種新東西。」

馬斯克在十歲自學編寫程式，當時，他的圖像智能與敏銳的創業洞察力就已經顯現出來。他十二歲時設計了一款電玩叫作Blastar，以五百美元賣掉。馬斯克說，電玩教會他怎麼寫程式，而他相信，許多人也是透過電玩開始學寫程式。

早期的電玩如果遇到電腦當機，螢幕會秀出藍底白字程式碼。我認為這是電腦秀出本色。不過，現在的電腦當機時不再秀出本色了。

我不知道現在的孩子打電玩時，要怎麼接觸程式。我也擔心，有些孩子除了盯著螢幕之外，什麼也不做。

腦海裡的生動呈現

馬斯克向范思說明他怎麼進行圖像思考：「這就好像你的內在思考過程取代了大腦用來處理視覺的部分，也就是原本用來處理進入眼睛影像的部分被內在思考取代了。」

「我可以在腦中處理影像和數字之間的相互關係與進行演算，關於加速度、動量、動能如何因物體而異，總會以非常生動的形式呈現在我的腦子裡。」這是以火箭燃料為動力的圖像思考。」

當羅根（Joe Rogan）問他，他的腦子裡是什麼樣子，馬斯克回答：「永無止境的爆炸。」

（本文出自《圖像思考》作者：天寶．葛蘭汀 譯者：廖建容）

SpaceX 馬斯克

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