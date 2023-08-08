信用小白想辦卡辦貸款怎麼辦？內行網友教5招：無痛養好信用

培養良好信用也是人生必修課題。擔任銀行車貸業務的網友在Dcard分享，平時看了太多聯徵分數僅3、400分（滿分為800），或是條件明明非常差，卻自認信用、條件很好的客戶，貸款辦不過反而大罵行員，因此決定分享信用的概念，讓大家養成良好的信用條件。

1.建議找享勞健保、有薪轉的工作

雖然繳勞健保費會讓每個月薪水稍稍縮水，但這些錢除了是個人保障外，在向銀行貸款時有勞保、薪轉也是加分項目，至少每月的薪水入帳都有白紙黑字，領現金數字寫得再高，都能偽造；而勞保也能確定你在這個職業真的做了很久，但加入工會時不須查核是否真的有工作，所以不會列進信用加分項目。

2.如果薪資領現怎麼辦？

每月領到薪水時，可固定時間、一毛不花將錢存入固定銀行帳戶，要花錢時再陸續提領。若要申請房貸，這個習慣得維持半年以上，當銀行需要財力證明時，起碼公司的薪資明細和存摺入帳對得上，可減少被降貸的機會。

3.存摺存積

可以的話存摺內的錢請長期保持有3萬元以上，真的不行1萬左右也可以，再不行千萬不要低於1000元，銀行會認為客戶是不是對金錢沒概念，擔心可能「有借無還」。

信用卡對聯徵分數有很大影響，所以千萬不能遲繳，哪張卡什麼時候該繳多少錢要記得，不要到時辦貸款、申請其他信用卡時，被降貸、不核卡才在哭哭，因為你的信用不良啊⋯

5.信用卡——卡循

常常聽別人說，信用卡繳不起那就繳最低就好了，原PO解釋，比起遲繳，繳最低真的比較好一點，但其實繳最低也會影響信用分數，他分享，看過客人長期卡循，聯徵分數只剩400多分，可以偶爾沒一次結清，但是不能常常這樣。此外，不是繳高於最低金額就是沒卡循，舉例來說應繳8000元，最低繳2000元，只要沒有一次繳清8000，哪怕是繳2001、3000、7999，對銀行而言就是卡循。