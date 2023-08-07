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女月薪30k列「支出表」問如何存錢 網細看1費用驚嘆：怎麼省的？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名月薪30k女上班族列出「支出表」詢問該如何存錢，網友看到她的餐費只要5000元，驚嘆太厲害了。示意圖／ingimage
一名月薪30k女上班族列出「支出表」詢問該如何存錢，網友看到她的餐費只要5000元，驚嘆太厲害了。示意圖／ingimage

現在物價上漲，外食族的餐費也跟著飆升，對許多上班族來說，存錢買房更加困難。日前有位網友貼出「每月支出表」，指出她薪水約3萬元，每個月存不到1萬，好奇「該如何在北部存到錢」，網友一看歪樓表示「妳在台北居然可以餐費只要5000元，太厲害了！」

一名網友在Dcard發文表示，她每個月薪水扣除勞健保約實領3萬元，每月固定要繳7500元的房租、手機費599元、保險費2743元、家庭債務13642元、餐費5000元等等，發現日常開銷合計起來，每月花費2萬1千多元，等於沒辦法每月存一萬元，因此她向網友求教「在北部工作該如何存到錢？」

對此，有人建議「妳的房租已經算便宜了，基本上3萬在北部很難存到錢，看大部分都是必要開銷，就只能從吃的上面省了，或是有沒有考慮南漂？另外最直接的方式就是增加收入，像是跳槽、換工作、斜槓」、「可以的話做個一年就趕緊跳槽，想要存錢趕快換到對的產業」、「台北租房生活很辛苦，好難想像月薪抓到極限的感覺」、「月薪3萬不超支就不錯了，換工作比較實在」、「是非得在台北才會有的職缺嗎？不是的話，不建議一定要待在臺北」。也有網友歪樓表示「台北吃最少都要1萬，妳5000太厲害」、「台北食用才5000，太厲害了」、「開源節流，妳要做的事情不是節流而開源」。

薪水 外食族 開銷

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