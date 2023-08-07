「新青年安心成家房貸」非持續3年都有補貼！ 專家：愈晚申請利率補貼愈少

新青安不是持續3年都有補貼

我發現很多人都誤會了…他們把新青安貸款的補貼期間，誤以為只要在專案結束前申請，都可享有「3年」的利率補貼！

但這個觀念其實是大錯特錯。因為一旦過了今年8/1之後，就再也不是用完整3年來補貼…怎麼說呢？

新青安愈晚申請，利率補貼愈少

首先，我們要知道…新青安貸款的補貼期間，是112/8/1～115/7/31。

它是一種「限時」的優惠專案，只有這段期間才有補貼，超過時間就沒有補貼。（看政府是否推出新的補貼政策）因此，如果愈晚申請，補貼期間愈短！

新青安補貼期間舉例

我舉三個例子，你可能會更容易理解。

1.今年申請

如果你是今年8/1申請到貸款，就可享有完整3年的利率補貼。

2.明年申請

如果你是明年8/1才申請到貸款，你就只剩「2年」的利率補貼。

3.後年申請

如果你是後年8/1才申請到貸款，你就只剩「1年」的利率補貼。

總結

新青安貸款愈晚申請，補貼就愈少，利率也就愈沒吸引力。

但新青安貸款的強項，本來就不完全是「利率」，年限40年與寬限期5年要一起考慮，才能真正符合你的需求。

特別提出來說明，是希望大家不要再誤會了…

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