「新青年安心成家房貸」非持續3年都有補貼！ 專家：愈晚申請利率補貼愈少
新青安不是持續3年都有補貼
我發現很多人都誤會了…他們把新青安貸款的補貼期間，誤以為只要在專案結束前申請，都可享有「3年」的利率補貼！
但這個觀念其實是大錯特錯。因為一旦過了今年8/1之後，就再也不是用完整3年來補貼…怎麼說呢？
新青安愈晚申請，利率補貼愈少
首先，我們要知道…新青安貸款的補貼期間，是112/8/1～115/7/31。
它是一種「限時」的優惠專案，只有這段期間才有補貼，超過時間就沒有補貼。（看政府是否推出新的補貼政策）因此，如果愈晚申請，補貼期間愈短！
新青安補貼期間舉例
我舉三個例子，你可能會更容易理解。
1.今年申請
如果你是今年8/1申請到貸款，就可享有完整3年的利率補貼。
2.明年申請
如果你是明年8/1才申請到貸款，你就只剩「2年」的利率補貼。
3.後年申請
如果你是後年8/1才申請到貸款，你就只剩「1年」的利率補貼。
總結
新青安貸款愈晚申請，補貼就愈少，利率也就愈沒吸引力。
但新青安貸款的強項，本來就不完全是「利率」，年限40年與寬限期5年要一起考慮，才能真正符合你的需求。
特別提出來說明，是希望大家不要再誤會了…
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言