別被「蔡格尼效應」誤導 寫下每天的成就清單、其實你比自己以為的還要有生產力

多數人都希望自己更有生產力、達成更多成就。但實際上，我們內心在衡量生產力時，只會注意到有多忙碌、投入多少精力，而不會在意是否能專注當下、是否經過深思熟慮。幸運的是，可以透過許多方法解決這個問題。如此一來我們就能提醒自己達成多少成就，追求平靜時比較不會有罪惡感。

如果要克服罪惡感，就必須思考自己達成哪些成就，這樣我們就能理性分析一整天的工作成果，而不是反射性地、帶著批判的眼光衡量自己的生產力。這種心理的偏誤通常被稱為「蔡格尼效應」（Zeigarnik effect）（以心理學家布魯瑪．蔡格尼〔Bluma Zeigarnik〕的名字命名），我們會一直記得還未兌現的承諾，而不是已經完成的工作成果。此刻混亂的臥室櫥櫃在我們心中所占的分量，可能比這一生達成的所有成就總和還要高。

以下是我認為很有幫助的策略。

• 寫下每天的成就清單：每天寫下你能完成的所有事情。這個技巧我提過好幾次，因為蔡格尼效應的影響，我們很快會忘記一整天達成哪些成就。一天結束之後，重新檢查你寫下的所有項目，提醒自己哪些工作已經完成、卻被徹底遺忘。一般來說，你完成的工作量會比你以為的還要多。如果你覺得自己一整天沒有任何進展，這個技巧會很有幫助。

• 同時，寫下長期成就清單：除了每天的成就清單之外，從2012年開始，我也會在電腦裡保留一份檔案，記錄生活和工作上達成的成就，從週年紀念到完成的專案，再到事業達成的重要指標。每年我會列出15到20個成功達成的里程碑或是成就，每個月一開始重新檢視這份清單不僅能改善心情，也會讓我更有衝勁。

• 如果你有寫下待辦事項清單，或是使用工作管理員（task manager），每天結束時重新檢視自己完成哪些工作：一天結束之後，你會如何處理待辦事項清單？如果開始這個計畫之前，你和我一樣選擇寫在紙上，一天結束後可能會把它揉成一團丟掉；如果使用工作管理員，你可能會讓已經完成的工作事項在數位世界裡徹底消逝。

每天結束後，一定要重新檢查你畫掉哪些項目。此外，不要害怕將一些不打算完成的工作項目加入清單裡。在清單裡增加新的項目、然後再把它畫掉，這種感覺會很棒（雖然你沒有刻意追求成功，但並不代表不會成功）。

• 一天結束之後，記錄這一天過得如何：一天結束之後，設定幾分鐘的時間，記錄這一天過得如何；達成哪些成就？如何謹慎地工作？哪些事情進展順利？下一次可以改進哪些地方？包括工作時可以對自己好一點。記得利用這個機會思考哪些事情進展順利，而不是苛責自己、想著要如何改變。在你退出生產力模式之前，這是很有效的技巧。

（本文出自《愈平靜愈有生產力》） 這些技巧會讓你瞭解，你比自己以為的還要有生產力；尤其是在你沒有用忙碌塞滿的那些日子。

開始採行這些技巧之後，一定要反思在追求平靜之前和之後各達成多少成就。

追求平靜幫助你不會過度忙碌，思慮更周全、更謹慎，行動更有目標。透過這些方式，平靜可以拓展你的能力，讓你完成更多工作。如果你希望進一步消除追求平靜時產生的罪惡感，不妨想一想平靜為你的工作帶來哪些改變。在內心進行前後對照，能進一步強化你培養的習慣。

雖然人類大腦已經有超過20萬年的歷史，但是我們擁有許多技能，包括邏輯、推理和創造力。可惜不巧的是，精準衡量生產力並不包括在內。

（本文出自《愈平靜愈有生產力》作者：克里斯．貝利 譯者：吳凱琳）