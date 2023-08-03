「刺激程度比平常低」 組裝IKEA椅子把他搞得好焦慮、坐在六個箱子旁邊產生罪惡感

所謂成功的人，就是一整天待在河邊，卻不會有任何罪惡感的人。 —佚名

如果要說一件我很享受但是其他人無法忍受的事（僅次於閱讀學術期刊），那就是組裝宜家（Ikea）家具。對我來說，組裝這家瑞典公司生產的任何產品，讓我感到特別滿足；依照說明書的指示一步步組裝，最後看到一座梳妝臺或是櫥櫃出現在眼前，這對我來說真的是非常滿足。

整個過程非常簡單，不需要花太多腦筋，但是到最後會得到某個看得到、抓得住而且可實際使用的物件。能立即得到回饋，當愈接近完工，就會看到愈多零件已經被組裝完成；組裝工作是高度觸覺化的工作，和白天的工作很不一樣（先不談機械式鍵盤）。

就在我啟動平靜之旅（後來變成了這本書的主要內容）前不久，我和太太在宜家訂購幾張廚房椅子。

不巧這些椅子在週間送到我家，而週末我因為工作需要出差。身為家中的家具組裝長，實在抵擋不住擁有新椅子、組裝全新宜家家具的雙重誘惑，於是我決定吃完午餐後就開始組裝。一整個下午我開心極了，當天早上也完成許多工作，組裝家具不僅讓我可以暫停工作、做一些有趣的事情，還能分散我的注意力。

組裝IKEA椅子竟產生焦慮？

我想對了一件事：組裝椅子只需要幾小時就能完成。但是，我卻完全誤以為自己會很享受整個過程。千萬不要誤會我的意思：實際組裝時，我還是像以往那樣覺得滿足。只是我事先沒有想到，組裝時我的心裡會產生哪些想法。當我暫停工作的時候，竟然會產生罪惡感。

坐在6個箱子旁邊，我立刻開始思考時間的機會成本，想著可以做其他「更有意義」的事，而不是組裝椅子。可以寫文章、準備演講、為我有能力幫助的客戶提供諮詢。此外，遠離超正常刺激所引發的罪惡感非常真實，而且觸手可及。電子郵件不斷累積，一堆社群媒體訊息沒有回覆，還有許多業績指標等著我去查看。我不僅當下感到焦慮、坐立難安，甚至覺得自己做錯事情，心裡充滿疑惑，不斷浮現各種負面的自我對話。

（本文出自《愈平靜愈有生產力》） 重新回想這段期間油然而生的罪惡感，我發現了幾件事。首先，組裝家具時，心裡會有不舒服的感覺，這個活動的刺激程度比平常其他活動的刺激程度低。此外，捨棄成就思維也會讓我有罪惡感，如果是在週末或是在生產力時間以外的其他時間組裝椅子，我會更享受整個過程。同樣的任務，產生不同的觀點。

我沒辦法專心投入組裝活動，所以無法真正充電。我也回想起自己犯下的所有錯誤，曾有一度6張椅子全部組裝錯誤，某些步驟得重新來過，整個過程花費的時間比預期更長。

最後完成的時間之所以超出預期，是因為當時我沒有後退一步，想辦法讓自己靜下心。焦慮削弱我的注意力、專注力以及組裝的快樂感受，此外過勞也使我無法全心投入組裝。因為不必要的焦慮心理，導致生產力停滯不前。

找出影響生產力的因素

現在就來努力學習一個概念，我認為這個概念非常吸引人，而且當你開始努力尋找平靜，就可能真正靜下心來。這個概念就是：努力尋找平靜，會讓你更有生產力。

最有效的生產力建議不僅能讓我們贏回時間，還能達成更多想要取得的成就。但是，這些生產力建議遺漏某個很重要的環節。多數生產力建議都只強調有哪些方法可能幫助我們完成更多工作。如果只關注這點，我們就無法深入思考，是什麼原因導致達成的成就不及我們能力所及。我們必須找出可能有哪些因素影響生產力。

比方說，在工作上盡可能提高生產力，如果這是你的目標，你應該把注意力同時放在兩種類型的生產力建議。首先，把注意力同時放在能讓你更有智慧、更謹慎完成的策略，以及真正重要的策略。遵循這項建議，必定會讓你心情愉快，因為立即就能看到成果。你可以規畫一週行事曆、製作待辦事項清單、拒絕不重要的工作等，只要開始執行就能看到成效。一旦看到成效，就更可能繼續堅持下去。

至於第二類的建議比較不容易掌握，而且時常被忽視，但如果你真的很在意自己的生產力水準，這類型的建議就非常重要。除了要找到方法完成更多工作之外，還要必須思考是什麼原因導致你無法盡全力完成更多工作。也就是說，要留意是哪些變數限制了表現，你卻不自覺。許多因素形成不必要的障礙，限制能達成的成就，本書中也提到許多因素，例如：

•因為面臨慢性壓力而變得過勞時，就無法專心投入眼前的事物。 • 刺激程度過高，就會更常拖延、浪費更多時間，因為從事真正必要的事情，必須降低刺激程度。 • 不斷想要更多，導致你過度依賴多巴胺，削弱你專注當下的能力。 • 花太多時間盯著螢幕，只會累積更多不被看見的慢性壓力來源。 • 焦慮時的自我對話會蒙蔽你的判斷，讓你分心，無法專心思考真正重要的事情，包括規畫專案、產生想法、思考目標。 • 持續思考時間成本會無法沉浸於當下。

這裡只列出其中一小部分。這些因素很難用生產力技巧化解，而且如果不好好處理，就很難得到平靜，會變得更焦慮、生產力更低。

焦慮與生產力

關於這點，現在就來精確計算，焦慮時我們的成就會減少多少。

基於先前提到的所有原因，本書不只談論平靜，也與生產力有關。第一種生產力建議（也就是讓我們更聰明工作）很吸引人，能促使我們完成更多工作，尤其在一開始的時候。但是，如果過度投入這類建議，卻沒有解決生產力低落的根本問題，我們的生產力仍會低於預期。如果長時間不去留意自己還保有多少能量，包括心理、情感，甚至精神層面上的能量，就更難提升生產力。

如果你懷疑焦慮的心理狀態會如何破壞認知表現，甚至沒必要相信我的話；你可以從生活中舉出非常多例子，驗證這個現象。舉例來說，回想你最後一次在一群人面前演講（如果這類活動會讓你緊張）。你可能很害怕這種活動，公開演講就和死亡一樣，是我們最恐懼的事情之一。

你還記得演講前幾秒鐘處於什麼樣的心理狀態嗎？能否迅速集中注意力？或是一直苛責自己，這些負面的自我對話劫持你的注意力？你的心理能否同時應對各種不同情境，例如和身邊任何人心平氣和的對話？或是你總是忙著煩惱接下來該說什麼？假設在上臺前，某個人要求你校對需要非常專心閱讀的內容，你有辦法全神貫注嗎？

演講開始之後，你能順利講完嗎？

你會記得自己的演講內容嗎？

或許你很幸運，或是從沒有在一大群觀眾面前演講過，又或許你曾在人數不少的觀眾面前演講過，所以能跳脫這些焦慮思維模式。如果真是如此，想一想上一次搭飛機，遇到亂流的時候。如果當時你正在閱讀，是否需要重新閱讀相同段落好幾次？如果當時你正在收聽podcast或是看電影，是否需要倒轉，或是自行想像、設法填補遺漏的內容？

以下列舉一些例子，讓你瞭解焦慮會如何傷害認知表現。如果你感受到焦慮，即使非常輕微，還是會影響生產力，只是你沒有察覺。在面對日常工作時，你不會像在演講時、在機上遇到亂流時，或是在百貨公司找不到小孩時那樣，整個人僵住、完全無法思考。但是這些都是很好的極端案例，證明焦慮會如何削弱注意力和生產力，只是我們沒有察覺。

諷刺的是，焦慮會讓人無法察覺到自己的表現已經受到影響，除非一開始就特別留意，否則不可能做到。

（本文出自《愈平靜愈有生產力》作者：克里斯．貝利 譯者：吳凱琳）