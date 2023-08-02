遺產繼承卻繳不出稅怎辦？能用「股票抵繳」！專家揭條件與風險

陳老先生的妻子已過世，只有兩個女兒。他除了自住房產外，資產都是股票，其中台積電股票6萬股最值錢。因年事已高，未來想將財產平分給兩個女兒。沒想到，他的財產經計算後遺產淨額5000萬，遺產稅率是10％，所以要繳的遺產稅高達500萬。

這個數字嚇到陳小姐，就像一顆甜美的蘋果被國稅局狠狠地咬了一口。她不情願但無奈，納稅是國民應盡的義務，而且遺產稅要完稅才能繼承。

股票遺產價值計算：

股價是會波動，我們暫時以當下的股價預估遺產淨額。

實際上股票的遺產價值要如何計算呢？上市或上櫃公司之股票，遺產價值依照死亡日上市或上櫃股票之收盤價，或興櫃股票之當日加權平均成交價計算。

實物抵繳申請要件：

陳小姐說：我們家沒那麼多現金可以繳遺產稅，可以用台積電的股票來抵繳遺產稅嗎？

當然可以，只要符合申請實物抵繳的2個條件：

1、應符合「應納稅額30萬元以上且現金繳納有困難」要件

遺產稅以現金繳納為原則，當遺產稅應納稅額在新台幣30萬元以上，納稅義務人現金繳納確有困難，才能申請實物抵繳（大法官會議釋字第343號解釋）

目前實務上對於「現金繳納確有困難」之認定 ，原則上是以被繼承人是否遺有現金或銀行存款，作為審酌納稅義務人有無繳現困難之參考。

第2，依遺產及贈與稅法第30條第7項規定，由繼承人過半數及其應繼分合計過半數之同意，或繼承人之應繼分合計逾2/3之同意，於納稅期限內提出申請。

股票要留意死亡日與抵繳日的價差：

重點1：用股票抵稅是哪一天的股價呢？

股票的遺產價值是以被繼承人（陳老先生）死亡當日的收盤價計算，當然納稅人用遺產中的上市公司股票抵繳遺產稅，抵稅的單價也是用死亡當日的收盤價。

重點2：股票抵稅的比例

股價漲，全額抵

如果申請抵繳日的股票收盤價，比死亡日股價高時，以該股票之核定每股遺產價值計算欲抵繳稅額之股數。

例如，抵稅日台積電收盤價550元，高於死亡日收盤價500元，遺產稅可全額用該股票抵稅。

股價跌，比例抵

若抵稅日台積電收盤價400元，低於死亡日收盤價，就只能抵稅300萬元，需另繳200萬元。

【應納稅額5000萬元×(台積電股票核定價值3000萬元／全部課徵標的物價值5000萬元)】，得抵稅股數為6000股(抵稅額300萬元／死亡日收盤價500元)。

台積電在創高後遇到烏俄戰爭、美國升息等因素，股價大跌，今年又因AI大爆發而噴發。

股價變化大，如果抵稅日的股價比死亡日高，繼承人會覺得不划算。如果抵稅日的股價比死亡日低，用死亡日的股價抵稅，繼承人當然願意，但國稅局已限制比例。

所以，要不要用股票「抵稅」？抵稅的比例？都是一門學問。

預留稅源的好方法：

股價變化，不是我們能控制的。保險只要避免實質課稅原則，並正確規劃要保人、被保險人與受益人，人壽保險金不計入遺產總額。

《廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。

◆雙寶媽

◆與乳癌和平共存》10年

◆家族信託規劃顧問

◆退休理財顧問

◆國家級的人身與財產双證照

◆投資及管理不動產豐富資歷

◎本文內容已獲 R姐財富方舟-廖嘉紅 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。