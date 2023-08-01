在家遠距工作還要分心照顧另一個房間裡生病的孩子 專家：「生產力建議」能空出更多時間

當你想到「生產力」這個字，腦中浮現的是冰冷、企業、效率等意象，不只有你一個人這麼想。但是別擔心，有更友善的方法面對生產力，而且生產力建議並不會讓你變成沉迷於追求成就的機器人。

我認為生產力就是完成要著手處理的工作，不論那是清空信箱裡所有電子郵件，或是決定要錄取哪位應徵者加入工作團隊，或是躺在長椅上放空、喝上兩杯鳳梨可樂達調酒（一手一杯）。在我心中，當我們開始要做某件事，然後處理完成，就代表我們很有生產力。或者換另一種說法，所謂有生產力，不是指追求更多成就，而是關乎你的意圖。這個定義適用於任何情境，不論我們正希望在生活的哪個領域提高生產力。

但是，雖然有這個（希望是更人性化的）定義，生產力和成就仍是密不可分，即使我們只是想「達成」一整天放鬆的目的。現在我要把這個比較友善的定義暫時放一邊，因為值得用傳統上更被大家接受的定義來衡量「追求成就」這件事：逐步朝向我們的目標和成就前進（以傳統衡量標準而言，這代表更成功）。

提高生產力的技巧沒有好壞之分。我們可能為了某些難以置信的目的，採取一種能夠讓我們達成更多成就的方法、習慣和策略。以下是我的親身經歷：生產力是我在這世上非常熱中的主題，我全心投入研究、累積大量引以為傲的成果，若非如此，我可能不會擁有現在的成就。但是，專注於生產力同時讓我過勞、陷入焦慮。

在討論生產力時，有個概念是追求更多成就，有可能同時帶來成功和傷害，不過很少人會提到。

所以，我們現在就來談談這個問題吧。

（本文出自《愈平靜愈有生產力》） 生產力建議的魅力讓人難以抗拒是有原因的。不論是在工作場合或是在家裡，我們每天都必須完成許多工作。我們過著充實的生活，承擔許多責任。某天，我們的工作量大到需要10小時才能完成（卻只有8小時可用），我們得在家遠距工作，同時要分心照顧另一個房間裡生病的孩子，另外還得抽出時間，繳交塞滿信箱的過期帳單。另有一天，或許是週末，我們必須趕忙做家務，為整個大家庭煮晚餐，同時又期望能擠出足夠時間、讓自己好好放鬆。

如果你面臨上述處境，生產力建議會非常有效。真正有效的生產力建議，好處會比採用它付出的成本過大：能拿回投入的時間，甚至是更多。如果我們花費更少時間完成該做的事情，就能空出更多時間去做真正有意義的事情，比如與他人交流、從事個人嗜好以及更深層次的工作。

舉個簡單例子，將你一整天需要完成的工作排定優先順序。每天一開始，先花幾分鐘時間確定你希望這一天達成哪些成就，決定哪些工作最有價值，然後想一想，把時間花在哪些工作最有成效、哪些最沒成效。只要花幾分鐘時間規畫，之後執行時就可以省下好幾個小時，尤其是如果這麼做能讓你一整天集中精神完成最重要的工作；或是不再需要處理某個交給其他團隊成員會更好的專案。

不妨想像一下，你贏得千載難逢的大獎，某個頂級居家清潔服務團隊將提供你一名全職終身管家。（這個人名叫金斯利）。他會幫你和家人打掃、煮飯、管理你的行程（他稱之為你的「日誌」）、開車載你到市區各個地方，好讓你每天可以空出更多自由時間。

最棒的是，金斯利的高額薪資已經付清，直到他退休為止，總計50年，你甚至不用給小費（已包含在薪資內）。對我們所有人來說，這一切只能想像，不過只要你採取最好的生產力技巧和策略，也能得到這些好處。這些技巧和策略就和金斯利一樣，能夠提供我們可支配的最寶貴資源，那就是時間。

這就是生產力建議給我們的許諾最有魅力之處。當你拓展完成事情的能力，就能在你所做的每一件事情上分配更多時間、專注力和精力。你甚至有可能變得更成功。

但是生產力建議和管家不同，附帶有一項限制條件：如果我們適時停止努力，那會很有幫助。生產力建議確實很有效，但是必須設定界限。

如果沒有設定界限，一味追求成就，只會降低生產力，因為那會使我們遠離平靜。

（本文出自《愈平靜愈有生產力》作者：克里斯．貝利 譯者：吳凱琳）