「新竹交通爛、物價貴」房子是貴什麼？資深房仲曝原因：這個強烈的需求

新竹房價在貴什麼？

常聽顧客回饋：「新竹的交通爛、物價貴、去哪消費到處都在排隊、重大建設沒什麼在推動、也沒什麼文創藝術及娛樂，憑什麼新竹房價還那麼高？」。顧客這番話，可以深刻感受顧客對於新竹的高房價感到相當不以為然。

是啊，顧客對於新竹的觀察，所言甚是。而他們大多拿台中、桃園及雙北的房子當新竹的對照組，爾等資源與規模，新竹肯定沒辦法比擬的。但，新竹什麼沒有，有的就是「科技業強勁的就業機會」。

因為「強勁的就業機會」，所以促使很多人在新竹這地方成家立業。而若有了小孩，為了小孩的學區，購屋的剛性需求又更強烈了。

因為「強勁的就業機會」，所以大家薪資水平都有到一定程度。屋主實力夠、口袋深，使籌碼穩定；而買方的競爭對手也多，走在路上可能10個有3~4個人薪資跟你相當，他們也同等有需求購屋，與你一起競

爭那不多的房源。

因為「強勁的就業機會」，有穩定輸出的薪資作後盾，存了些錢，就會興起買房的念頭。是因為現有生活已經過得不錯，想再提升生活品質或開始理財，所以才去買房。而不是因為買了房導致生活品質變差、落得每天吃泡麵啃吐司的窘境。不要搞反了。

新竹，確確實實是用「需求」支撐房價的城市，而非倚靠重大建設發展去推動城市向前進。

當然，新竹這樣的特性，優缺點也很顯然，那就是跟科技業共存共榮。換言之，若哪天科技業掰了（不是一時的業績不好，而是大型公司相繼倒閉），那新竹房價就難以持續維持高水位。相對地，若科技業持續大好，新竹房價沒有看跌的理由。

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