買房好痛苦…即便政府推一堆善意政策了？他曝「最大門檻」是這個
自備款才是買房的最大門檻
政府祭出一堆善意政策，但為什麼民眾對於「居住正義」還是無感？每當想到買房子，痛苦指數還是很高？
很簡單，因為：
1.政府只抑制了短期炒作的交易，但卻沒有讓有房的人資產大幅縮水。只要屋主口袋夠深，不急著出場，就不會有立即價格崩跌的問題。所以房價依舊高在那，想買房的人覺得門檻很高。
2.對於特定客群「貸款補助、寬限期拉長、貸款成數提高、貸款年限提高」等政策，這姑且只是「幫助屋主降低持有的壓力」，但對於手頭沒自備款可買房的人來說，這些善意政策對他們來說，其實是無感的。沒房，再多優惠政策都與你無關。
◎本文內容已獲 Lin's竹北房產筆記 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。
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