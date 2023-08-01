財產平分給兒女！兒喊「父母也該平分」要一個人搬去女婿家

常言道，「親兄弟明算帳」，談到錢常常容易傷感情，有網友分享，「長輩的分產快變分家了」，因為親戚想將財產平分給兒女，卻要兒子養他們，兒子不滿炸開，要求兩老選一個搬去女兒女婿家，這樣才公平。

原po在ptt八卦版發文，親戚覺得現在男女平等，想把財產平分給一雙兒女，但又覺得兒子是獨子，希望他要養雙親。兒子一聽炸開，當著父母和親戚們的面大罵，「財產要平分，父母也要平分，自己挑一個，搬去女兒家」，甚至揚言他以後只願意照顧留在家的那位尊親，另一位他不管，就算死了也不會去祭拜。

原po表示，親戚女兒已經出嫁，還跟公婆同住，老人家不可能跑去女婿家住，且要硬生生將老夫妻拆開，一個住兒子家，一個住女兒家也難適應。兒子撂下狠話就離開，女兒也沒說話，只留下一屋子長輩傻眼。原po問有沒有解？

網友表示，「很公平啊，好處平分，屎缺也要平分」、「平分？搞這齣基本上已經很難看了」、「合理呀！你要公平確實是這樣」、「本來權利義務相伴」。

有人覺得父母有問題，「這種事不先跟子女商量，直接在親戚面前宣布，逼自己孩子同意嗎？」、「在兒子看來父母就是吃自助餐啊，難怪不爽」、「跟重男輕女根本沒關吧，這樁是利益跟責任不均，利益要平分但兒子要多責任，本來就不公平」、「講難聽點，家庭問題大多都父母自己造成的」、「不會分就不要硬分，根本家庭失和導火線」。

有人提出解決之道，「遺產留著付老人之家，去世剩餘捐出，舒服」、「照顧者本來分多點就比較合理，討厭那種住超遠，只會電話遙控，分錢則要求法均分的」、「 死之前都不要分，這樣兒女才孝順」、「把養老金留足，多的分過年過節當善財童子，子孫還把你供起來」。

有人感嘆，「笑死，沒錢分就不照顧父母了？真可悲」、「這個兒子也太現實了吧，連父母分開養都說得出口，擺明眼中只有錢吧」、「最爛的是錢都給兒子，然後叫女兒照顧」、「誰說養兒（女）防老的？有錢才能防老，這就是現實」。