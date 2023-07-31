焦慮不只來自疫情和戰爭《愈平靜愈有生產力》作者：還有「超正常刺激」跟過勞被隱藏

為何我們需要平靜

我原本沒有打算寫這本書。幾年前，我整個人陷入極度過勞的狀態，不久後我在大約一百人面前演講時突然焦慮症發作（我會在第1章分享這段故事），為了自身的心理健康需要，我一頭栽進與平靜主題相關的科學研究：我仔細研讀期刊文章，和研究人員閒聊，把自己當成實驗對象，測試新學到的想法，盡可能讓內心平靜下來。

我靠著撰寫生產力相關的文章維生，我也真的很享受其中。但是，在我陷入過勞、焦慮的那段期間，有時我會覺得煩躁，有時又覺得缺乏安全感。如果我在採取自己提出的提升生產力策略時，感到筋疲力盡又焦慮，那麼當初我有什麼權利提出那些建議？想必我是遺漏了什麼。

幸好，在仔細閱讀研究報告之後，我發現一個和之前一直告訴自己完全不同的想法。最初我只是為了自我保護，但是很快我就轉為好奇。我發現，人們對於被稱之為平靜的心理狀態，其實有非常多誤解，甚至可以說是完全誤解。我們確實有責任處理焦慮這種與平靜相反的心理狀態，但是許多導致焦慮的因素被隱藏，因此很難被辨識，更不要說駕馭它。

我大概不是唯一一個覺得自己比以前還要焦慮的人。我在2022年寫了這本書，過去這兩年我們所有人都承受無比沉重的壓力。如果焦慮也悄悄地纏上你，你要知道，你並不孤單，也不該為此懲罰自己。有些焦慮（或壓力）來源很容易被辨識，例如全球疫情、戰爭新聞，或是要求特別苛刻的工作。

焦慮來源變得多樣化

但是，還有更多來源並不是那麼理所當然或是顯而易見，包括我們將在這本書裡探討的許多焦慮來源，例如：我們被驅使著達成更多成就；我們生活的這個時代有太多隱形壓力來源被隱藏；我們經常沉溺於「超正常刺激」（superstimuli）；我們在六大「過勞因素」的表現如何；我們個人的「刺激程度」（stimulation height）有多高；我們在數位與類比世界花費的時間有多大落差；甚至是包括我們吃了什麼、喝了什麼。這些焦慮來源都是我在尋求平靜的過程中，終將要面對的內心猛獸。

（本文出自《愈平靜愈有生產力》） 在本書中，我會逐一探討這些概念與更多東西。不過幸運的是，確實有許多實用的技巧、策略，可以幫助我們克服焦慮和過勞、重新找回平靜，其中有許多策略現在就立即可以派上用場。

平靜的過程中，我發現之前提出的提升生產力建議並沒有錯，這讓我大大地鬆了一口氣。但是，我確實遺漏提升生產力不可或缺的某個關鍵要素。

生產力建議確實能奏效。好的生產力建議（有許多建議根本就是廢話）能夠幫助我們掌控自己的時間、專注力和精力，騰出更多的心理空間和行程空檔，留給對我們而言真正有意義的事情，豐富我們的人生。好的生產力建議也有助於消除壓力，讓我們能夠掌控一切。我們每個人都是蠟燭多頭燒，所以這一點就顯得更加重要。

一旦焦慮或過勞 生產力就會消失

但是，我們也必須培養以下這個能力（capacity），那就是在生活和工作中學會用健康的方式提升生產力。當我們感到焦慮或過勞時，如果沒有意識到這點，我們的生產力就會在不知不覺中流失。

學習如何獲得平靜，是維持、甚至是提升生產能力的方法。找回平靜、克服焦慮，就能更自在地做自己，讓內心安適。我們需要建立一座更巨大、更廣闊的能量庫，足以供應我們一整天所需，能夠讓我們的工作更有生產力，並過著美好日子。

藉由找回更多平靜，我們投資在原先遺漏、也就是讓我們（不論在工作和生活上）得以長期更有持續力的那個部分。在我接觸到本書提及的各種想法之後，我認為之前我提出的生產力建議全部到位，必能發揮令人滿意的成效。

找回平靜 想法會更清晰

在我親身實驗如何找回平靜的過程中，我的生產力大幅提升，因為我不再像以前那樣焦慮、過勞。當我內心變得平靜、清晰，就能以相對放鬆的心情寫作，聯想到許多想法；以往我通常只能寫幾百個字，但我發現其實我可以寫到幾千個字。當我不再那麼焦慮，就會更有耐性。

我會更仔細傾聽，更深入與任何一位和我相處在一起的人互動，更認真投入我正在做的每件事情。我的思考變得明快，想法明確，行動也更謹慎。我變得更有目的性，不再像以前那樣被動，我的內心再也不會因為外在世界的干擾而感到疲憊。我的每個行動背後都有特定目的，我的生活也更有意義。

事實上，平靜能大幅提升你的生產力。不論你當下面臨什麼樣的條件限制，例如有限的時間、預算或精力，你依舊可以找回內心的平靜。本書就是要告訴你，採取哪些策略可以幫助你達成目的。（我會在第8章說明，平靜可以幫助我們找回多少時間）。

這帶給我們令人振奮的結論：平靜可以為我們的心理健康帶來許多好處，就算沒有這些好處，仍是值得花時間消除焦慮。因為平靜可以讓我們更有生產力，將我們全力找尋平靜所花費的時間全部彌補回來。

（本文出自《愈平靜愈有生產力》作者：克里斯．貝利 譯者：吳凱琳）