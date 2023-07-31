江宏傑與福原愛婚變／跨國離婚後親子相處更加棘手 律師：會面臨三道關卡

離婚後，跨國親子相處變得更棘手！三道關卡

江宏傑與日本桌球選手福原愛於2021年宣布離婚後，福原愛回到日本生活，雙方對孩子的親權意見仍有重大分岐。除了在台灣法院審理中外，江宏傑日前與律師在日本召開記者會，表示福原愛把小孩帶走，日本法院，已經下達「保全命令」，請福原愛將小孩帶給江宏傑（新聞詳連結）

離婚後要面對更多的挑戰

離婚有千萬種原因，但離婚共同結果是「分離」，父母子女的分離，尤其是跨國婚姻，面對子女親權，有三個關卡要過：

1.子女監護協議難以達成

夫妻離婚考慮的3件事：感情在不在？財產在不在？小孩在不在？

就像江宏傑、福原愛的婚姻，兩人感情不在了，成熟的兩人可以辦理離婚，夫妻財產計算清楚就好。

但是面對小孩監護的事情，發現有無法退讓的困境，就是兩人日後生活的距離！

我們試著想想看：小孩跟監護人生活在一起，另一方多久可以探視？3天、1星期、1個月？

探視時間（長度）：5小時？1天？2天？1星期？

雖然台北到日本不算遠，但絕對無法讓兩人每個禮拜坐飛機往返，只為了跟小孩相處幾小時？

重點是：誰想要每個星期坐飛機去看小孩，或是帶小孩?

所以「跨國」離婚，子女監護是最困難的議題，往往無法協商，需要透過法律解決。

2.法院最終監護裁定前，照顧子女不容易

訴訟是需要很長的時間，法院無法立刻給出監護權歸誰的裁判，像江宏傑與福原愛離婚都2年了，目前也沒有結束的跡象。

離婚後無法協議出小孩監護權（親權）該歸誰，那怎麼辦？

A.通常子女就留給實際照顧者照顧，另外一方探視，有一種沒有文字的暫時默契（或是暫時協議）。 B.可以請法院裁定暫時處分，明確規範這段時間由何人主要照顧、探視時間等等。 C.進入法院程序後，就需配合調查並等待法院最後的裁判。

3.對方就是不給你看小孩，怎麼辦

碰到這樣的關卡，有幾個過關的技巧，分享給大家

A.自己不心急、不犯錯，持續做自己該做的事。 因為是對方違法（或違約）在先，自己持續的要求對方交付小孩，最終法律才會保護你 B.向法院聲請暫時處分，並強制執行 C.如果對方是惡意帶走小孩，故意讓監護人無法行使監護權，就算是孩子的父母帶走小孩，也可能構成刑法略誘罪。 D.如果帶走小孩的跡象是為了讓另一方或小孩痛苦，可以聲請保護令保護小孩或自己。 E.見機行事，在不違法的情形下把小孩帶走。

孩子無法選擇父母！

父母親對於孩子的未來握有共同選擇權，不論如何選擇。

擇你所愛，愛你所擇！

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