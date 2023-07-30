勞保繳24年死後一毛錢都領嘸？ 內行揭掌握1關鍵：多領150萬

你對勞保了解多少呢？幾年前，桃園一名勞工因故身亡，繳了24年勞保，卻因未滿55歲及投保未達25年，家屬申請死亡給付遭拒，相關報導也引起熱議。近日YouTube頻道「勞工朋友的秘書~張秘書」再次談到該案，由服務職業工會多年的張秘書從中解析，和勞工們分享該如何自保權益。

桃園一名勞工以最高級距繳了24年勞保，於52歲離職退保，便沒有再加勞保，不料卻在接近55歲時因故身亡，最後竟一毛錢都拿不到。談及個案為何領不到勞保相關給付，張秘書指出原因有二：一是因該勞工死亡時非「勞保被保險人」，他中斷了勞保兩年半的時間，因此無法請領勞保死亡給付；二是該勞工死亡時，尚不符合一次請領資格。

張秘書表示，和個案相關的一次請領標準有三條，包括一、參加保險年資合計滿15年、年滿55歲退職者；二、在同一投保單位參加保險年資，合計滿25年退職者；三、參加保險年資合計滿25年、年滿50歲退職者。盤點個案條件，該勞工年紀未滿55歲，且投保年資僅滿24年。

對此，張秘書點出勞工朋友們需引以為戒的關鍵，那就是「還未達一次請領資格，千萬不能中斷勞保」。舉例而言，現年52歲的勞工小張，勞保年資為22年，投保薪資為最高級距45,800元，因故離職退保，此時他有兩個選擇：一、選擇繳國民年金；二、加入小吃業的職業工會，續保勞保。

假設小張不幸於54歲身亡，若選擇前者，國保將可請領喪葬給付5個月，也就是98,805元；若選擇後者，由於還未達勞保一次請領資格，但家屬仍可選擇申請死亡給付，即30個月的遺屬津貼+5個月喪葬津貼，共可領1,603,000元，兩者可請領金額竟相差達150萬元之多。

張秘書也提醒，這也是她為何鼓勵觀眾，可以加保勞保就盡量加勞保，除非沒有投保單位再選擇國民年金，兩者的給付金額可說是相差懸殊。