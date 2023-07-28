他住高雄5萬元養一家9口…買70坪房子！靠太太「721原則」來理財

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聯合新聞網／ 小花平台保險+
理財示意圖／ingimage
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台灣已故首富王永慶曾經說過：「你賺的1塊錢不是你的1塊錢，你存的1塊錢才是你的1塊錢。」這句話聽起來簡單，卻很發人省思，主要的訴求重點不在於你賺了多少錢，而是你能存多少錢，也就是理財的第一步就從「存錢」開始！

試著回想一下，你是否經常抱怨薪水太少、不夠用，更不用說想要存錢了；然而，事實上，你可能在日常生活中經常把辛苦賺來的錢花掉而不自知，像是下班後小酌一杯、約三五好友唱KTV，還有不時地買自己想要的東西來犒賞自己……等，這些可能都是你自己看不到的理財盲點。

你是否覺得存錢好難？明明有賺錢，為什麼卻存不到錢？針對「存錢」這檔事，小編認為可以再花點巧思，依照個人生活習慣，找到適合自己的儲蓄​方法，更有事半功倍之效！

想過怎樣的人生，取決於你選擇的儲蓄法！

先前小花平台「《專題報導》善用「信封袋理財法」5萬元養一家9口 還能買70坪大屋」一文中，提到居住在高雄歐姓一家人自創的「721原則」理財法：將每個月新台幣5萬元工作薪資的其中7成用作儲蓄理財、另2成拿來支付當月​生活費，最後剩下的1成則可以隨意花用，即便是花光光也無妨。

基本上使用此一理財法需特別注意的是，將每月薪資扣除掉上述日常生活開銷後，如果還能增加額外的收入像是加班費或是其他獎金等，一樣採用「721原則」理財法、依此原理再做進一步的分配。

以上述實際案例來說，屬於存錢力道比較強的理財法，除了基本的存錢考量外，另也把保險預算納入規劃之中；當然，如果你認為這種理財法不符合你的需求，可以適度調整為適合自己的新法則，例如將原來的「721原則」（70％儲蓄存款、20％生活開銷、10％娛樂花費）改成「622原則」（60％儲蓄存款、20％生活開銷、20％娛樂花費），這樣可以嗎？當然可以！

另一方面，有理財專家再提出其他的理財法，如果想要多存一點錢，可以考慮「333原則」（1／3儲蓄存款、1／3投資理財、1／3生活開銷）；至於如果想要同時可以存到錢又能同時兼顧生活品質，則不妨考慮「532原則」（50％生活開銷、30％娛樂花費、20％儲蓄存款）。

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