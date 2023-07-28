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管委會限制車位禁停機車合法嗎？律師曝「多數風向」：即使不同意還是能規範

聯合新聞網／ 方格子
示意圖／ingimage
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【撰文・林明忠律師】

請問律師，目前大型重型機車只能停汽車停車位，但大樓管理規約規定社區內車位連大型重機也不能停，這樣的規約是否能成立？

上次車位文章發布後，有網友私訊提問，其實這個問題的根本核心在於：

管委會可不可以限制汽車位，只能停「汽車」而不能停「機車」（包含黃/紅牌大型重型機車）或「腳踏車」呢？

答案是：

依照公寓大廈管理條例第3條第7款、同法第15條第1項之規定，除了法令限制外，只有「區分所有權人會議決議」或是「規約」可以限制區分所有權人共同的權利義務或對約定專用部分（車位）的使用權，所以如果管委會自行做出限制決定，沒有規約的授權或約定、也沒有區分所有權人會議的決議，這樣的決定很可能是無效的。

BUT！實務上，大部分的管委會也很聰明，涉及車位使用限制時，就算不修改規約，大多也會開區分所有權人會議決議限制，但這時候，是否有公寓大廈管理條例第33條第3款的規定：「依第五十六條第一項規定成立之約定專用部分變更時，應經使用該約定專用部分之區分所有權人同意。」的適用呢？就會是法庭攻防的重點。

實務上，目前較為多數的法院判決認為（但也是有不同意見喔！），如果停車位還是可以讓你停車、且車位位置、使用時間等均無變動，只是限制停車的數量或不能停機車（含紅、黃牌重機）或腳踏車時，這時候只是屬於車位的「使用與管理方式限制」，不是車位的「變更」，故認為沒有上述第33條第3款規定的適用，所以即使沒有得到車位使用權人的同意，也是有效，車位使用權人應受到限制。

總結：如果大樓真的開區分所有權人會議決議，限制汽車位只能停「汽車」而不能停「機車」（包含黃/紅牌大型重型機車）或「腳踏車」，如果車位使用權人不服，可以到法院提出確認區分所有權人會議無效或撤銷之訴，但法院目前比較多數的風向是認為即使你不同意，大樓還是可以通過決議去限制車位的使用方式。

但是，實際打官司的時候當然沒那麼單純，從大樓決議的合法性、車位實際使用情形，大樓決議依照個案狀況，有無涉及權利濫用等，都是訴訟上可以去檢查發揮的空間，所以有問題還是先諮詢專業不動產律師，好好分析利弊，才是上策！

作者：林明忠律師

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：管委會可以限制車位只能停汽車嗎？

管委會

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