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台男怪癖「超愛辦信用卡」集滿31張、總額度破557萬 超普通職業曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友以收集信用卡為興趣，至今以收集30張信用卡，總額度突破557萬元。示意圖／ingimage
一名男網友以收集信用卡為興趣，至今以收集30張信用卡，總額度突破557萬元。示意圖／ingimage

聰明的小資族申辦信用卡前都會好好地精打細算一番，選擇幾張最有利自身消費習慣的信用卡來申辦，但網路上有一名男網友以「收集信用卡」為興趣，日前在Dcard上發文慶祝自己擁有全台各家銀行的信用卡。

這名30歲男網友自稱是擁有2年資歷的公務員，年收入約70萬元，身上也沒有背負貸款，他利用薪轉存褶、活存存摺作為財力證明，向全台各家銀行申辦信用卡，目前已收集到全台31家銀行的信用卡，他表示目前手中31家銀行信用卡總額度高達557萬元，他也貼出目前手中收集到的各家信用卡，其中以兆豐銀行給他的30萬額度最高。

原PO「收集信用卡」的奇特興趣吸引許多網友關注，不少人留言表示「太強了吧...把信用卡當遊戲王卡在收集！」、「佩服佩服，甘拜下風」、「卡片這麼多不會常常忘記刷收到年費嗎？」、「不會忘記密碼嗎？」、「每張都刷的到？」，但也有網友直言「那幾家小的也沒必要辦，給你最少額度也剛好，反正你只是拿來解成就的」。

其中一名網友則指出原PO還少一家「美國運通」；對此，原PO則回應美國運通的信用卡要繳年費，「對於我這種免費仔來說目前沒有考慮耶，還是你有免年費的妙招？」該網友則透露原PO可以先辦信用金卡，首年免年費就可以達成「真正的信用卡大滿貫」。

也有另名網友認為美國運通是所有信用卡裡面最好的，「在國外，他們客服人員秒接電話，不會讓你轉來轉去玩到頭暈，而且客服都是年輕妹妹，活潑開朗，還會跟你聊天，我覺得花年費值得！」

信用卡 公務員

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