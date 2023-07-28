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從實習生到經理僅花8年時間…卻為陪男友出國念書毅然離職？最優秀的下屬教會我的事

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖／ingimage
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雖然如果是我，我不會這樣選擇，但對於別人的人生，我們要給予尊重跟祝福...

「菲，我要辭職陪男友去美國唸書。」米雪來到我辦公室前遞了辭呈。

「什麼！」我一時之間以為自己聽錯了。自己辭職出國唸書就算了，都什麼時代了，還有女人為了陪男人念書而辭職的。

米雪是我從她還是實習生一路帶上來的，因為表現實在太卓越，8年時間內一路從資深專案執行、專案監督、專案副理，晉升到專案經理。我常跟米雪說，我在她這年紀時，還蠢得跟什麼似的，哪裡像她這樣年輕，就有這樣強的能力帶8人團隊。

在我15、16年的職涯中，帶過的人少說也有4、50人，論優秀程度，如果米雪排第二，沒有人可以排第一。即使多年以後，也沒有人可以出其右。

身為掌控狂的我，與客戶會議的任何文件，我都堅持一定要事先審核並修改到我滿意的樣子。只要因故沒來得審核下屬準備的所有文件，開會前一晚一定會緊張地徹夜難眠，生怕這些小鬼辦事不力，讓我在客戶前丟了顏面。

唯獨米雪能得到我完全的信任，只要她跟我說：「菲，你先下班吧，其他的交給我就好了。」我一定可以放心地拍拍屁股走人，回家安心的睡大頭覺。因為我知道能力優、自我要求極高的她，絕對不會讓我跟自己丟臉。

她的優秀不只得到我的認可，就連集團的高階主管，包含董事長、執行長也對她讃譽有加。每當我們討論到在200多位員工中，誰最有機會成為未來的領導者，米雪都是我們的不二人選。

這樣有天份跟優秀的員工居然跟我說，她為了陪男友出國唸書，要放棄過去多年來努力建構的事業，我簡直匪夷所思。

阻止不了，只好勸說她也一併去拿個碩士學位回來。政治大學畢業的她花點時間準備，唸個常春藤名校應該不是什麼登天難事。「我可能申請得到常春藤，但是我男友應該申請不到⋯。而且我只想陪男友一起去，自己沒有想再唸書。」

為了才情跟天資都遠不如自己的人，眼前的這個出眾的年輕女生，居然要放棄她的一切。「好吧！妳一定會後悔！」在她臨去前，我撂下這句話

多年後，米雪跟著學成的男友歸國、結婚、生子。生了孩子的米雪，不再投入職埸求職，而是選擇自己經營一個小小的網頁設計工作室，每個月扣除發給自己的3萬多塊薪水後所剩無幾。而當初與她同期但表現遠不及她的同儕們，有些早升職為業務總監，甚至分公司的副總經理，每個人年薪都百萬起跳。

「妳看看妳，不聽我的話後悔了吧！」當年我一直認為假以時日米雪一定會成為一方之霸，就算不是成為我們集團的總經理，也會是某家公司的高級主管職，年薪破百萬對她不是難事，成就絕對不僅如此。現在卻窩在自己開的工作室，過著每月領3萬多元苦哈哈的日子，「妳真是讓我太失望了。」

「抱歉讓妳失望了，但我其實一點都沒有後悔！」米雪淡淡地說，她從小就靠著小聰明，考試前只要臨時抱佛腳都可以獲得還不錯的成績，父母跟親友們因此認定米雪是讀書的料，一直希望她多在學業上鑽研，但是她骨子裡根本就不愛念書。

進入職場之後，米雪的表現可圈可點，眾人都認為她將來一定可以開創一片天地。但米雪說，為了工作全力以赴、廢寢忘食並不是她多有企圖心，而是不想因為自己表現不佳拖累團隊。她根本也不愛工作，也一點都不想當女強人

對於工作，我沒有太大的野心，我喜歡輕鬆、自在過生活。比起以前每天加班到累得要命的生活，像現在這樣有一份簡單、可以養活自己的工作，也有更多屬於自己的時間，我很滿足也很快樂。」米雪說得篤定。「我知道你們都替我惋惜，但我只是選擇了我自己喜歡的路，儘管這條路沒有滿足你們對我的期待⋯」

面對米雪的篤定，剎那間我了解了我對她的失望純粹來自於我單方面的想像，既強人所難又絲毫沒有道理。

每個人都有自己喜歡的樣子，也沒有人需要為了滿足他人期待而去成為别人眼中的樣子。畢竟，人生是你的，日子是你在過的。而我們也不應該奢望別人成為我們期待的様子，即使那個別人是你的下屬、另一半，或是子女。因為，人生是他的，日子也是他在過的。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

職場 薪水 主管 離職

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