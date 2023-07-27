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她疑惑為何公司離職率高的離譜？ 副總開完會全明白了：批評同事兼自誇

聯合新聞網／ 菲女狼
示意圖。聯合報系資料照片
示意圖。聯合報系資料照片

彤彤到新公司上班不到二個星期，部門當中就有兩個同事陸續要離職

一打聽之下才知道這公司流動率有一丁點高，尤其部門的流動率更居全公司之冠。不過也才十二個人的部門，只有一個員工資歷超過二年，資歷次深的二個最近剛滿週年，包括自己在內的九個人不是才剛到職，就是不滿三個月的新鮮人。

彤彤百思不解，這公司也算小有知名度，也有一定的規模，給薪、福利雖算不了上乘，但大抵也在平均值，怎麼就流動率這樣高

值到在那兩個同事要離職前二天，部門副總臨時召開會議，彤彤才看出端倪。

部門副總在這場意在消毒的會議中，開宗明義道：

這公司裡有三種人。第一種是消極無作為的人（劍指好多其他部門同事）。

第二種就是只會抱怨說走就走（明酸暗損要離開的同仁）。

第三種是像他一樣積極改變的人，所以才能在十年間一路從副理晉升到副總（這部份擺明了在自誇）。

彤彤聽完大有此地不宜久留之感。

一個部門流動率高得嚇人，甚至已經有點不正常的部門主管，在選才、育才、留才這區塊的分數已經到了不及格中的不及格，居然可以一路從副理晉升到副總，並坐穩高階主管位置，這公司說有多重視人才，也是騙人的。

其次。都當到副總的人，居然當著全部門同事，尤其是多數為「新同事們」面前，公開批評其他部門，這樣的做法不但無法爭取同仁對副總的認同，甚至還會嚴重影響對公司的向心力

另外，人各有志，通常有格局的主管會給予祝福。就算沒有格局，也要會演戲，讓彼此有檯階，得以華麗轉身，也給還在職同事留下好典範

公開說離職同事壞話，對離職的同事而言，都要離開了，此地的風雨也不會有多在意了，影響不大。真正影響的，是還在職的同學，會怎麼看這種批判離職同事的主管，怎麼看重用這種主管的公司。

開完部門副總主持的「批評同事以及自誇」大會後，彤彤默默地打開履歷，此地適不適合久留，還需要再觀察，即早準備才能有退路。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

離職 主管

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