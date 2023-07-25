出社會賺錢卻越賺越窮…想財富自由必知！窮人才有的「6種投資心態」

【撰文・命運翻轉學院】

你知道嗎？大部分窮人都有錯誤的投資心態，這種心態不僅沒有讓他們變得更富有，反而讓他們陷入了貧窮的困境。今天我們就從投資心態來切入探討，如果你不想財富自由，可以出門左轉；若你想改變自己的狀況，擺脫貧窮的困境，那就一定要看下去。

前景理論(Prospect Theory)

問題一:面對以下兩個投資結果，你願意選哪個?

A. 保證獲利250元

B. 25%機會賺到1,000元，75%機會0獲利

問題二:面對以下兩個投資結果，你願意選哪個?

A. 立刻損失250元

B. 25%機會損失1,000元，卻有75%機會0損失

問題一：如果你答案A，那麼你和大部分投資人一樣。

問題二：如果你答案B，那麼你也和大部分投資人一樣。

其實上面這兩題，不管是選A還是B，從期望值的平均報酬來看，結果都是一樣的，但為何大多數投資人的選擇卻集中在單一選項呢?

這就是我們要探討的前景理論心態：問題一結果揭示了人們當面臨獲利選擇時，往往偏向確定性高但回報較低的選項，即使另一個選項的期望值更高，但由於其不確定性的緣故，讓人們為了避免風險，甚至是為了穩定性而犧牲一部分收益。

問題二結果進一步揭示，人們對於損失的厭惡程度比對於收益的嚮往程度還要高。這導致了當期望值看起來是虧損時，人們會傾向於承擔更大的風險，以試圖降低可能的損失。

這兩種行為模式恰好符合以下兩句話：「見好就收落袋為安」和「沒賣就不算賠」。正是人們這兩種心理特徵，導致投資經常小賺大賠。

回顧過去的投資經驗，你是否也曾經賣掉股票後，卻看到它們繼續上漲？又或者在股票虧損時，你是否也曾經因為不願承認虧損，不肯賣出，結果卻看到股票繼續下跌？

前景理論指出的這種認知偏差心態，導致投資人在決策中做出錯誤的選擇。在買到上漲的股票後，我們往往因為對確定性的渴望，傾向「落袋為安」，這使得我們只能賺到股票上漲的一小部分，而錯失了其後的大部分上漲。而當股票虧損時，我們也常因為對損失的恐懼，選擇繼續持有股票，不願認賠，最終導致虧損擴大。

換句話說，前景理論揭示了投資者的一種行為傾向：他們更傾向提早賣出獲利的股票，並且更容易長時間持有虧損的股票。這種行為模式導致了投資人「有賺就跑、賠錢凹單」的現象。正是由於人們對損失的厭惡，導致他們更不願意賣出虧損的股票，寧願抱著「沒賣就沒賠」的心態，期待有一天股價能夠漲回來。

股票市場常常伴隨著趨勢慣性，獲利的股票在未來通常會表現更好，而虧損的股票在未來通常會持續衰退。然而，由於前景理論的影響，投資人卻往往做出與市場趨勢相反的投資決策，導致了他們「賺少賠多」的下場。

定錨效應( Anchoring Effect )

如果有一檔股票未來走勢不明朗，你喜歡在哪種情況下買進？

A. 股價從先前高點120元下跌，現在價格為100元。

B. 股價從先前低點100元上漲，現在價格為120元。

大部分投資人會傾向在A的狀況下買進，比較不喜歡在B的情況下買進。A的情況下買進，讓投資人有一種賺了20元的感覺，B則有一種多花20元的感覺。投資人會自動搜尋一個參考點作為比較的基準。A的參考點就是120元，B的參考點則是100元，所以在Ａ的情況下買進，會讓人有撿到便宜的感覺。

定錨效應，俗語上稱作「先入為主」，是一種心理學概念，指的是人們在作判斷時，會受一開始的資訊所影響。以投資為例，定錨效應就如同一股神秘的力量，將投資者綁定在特定波段高點或低點的價格點位，這些點位變成了心理上的「錨」。

以下對話你一定很耳熟：「10,000點時你就買了，現在下跌到8,000點，難道你不買？」或者「50元你都沒賣，現在30元怎麼能賣？」這些對話反映出投資者深陷定錨效應而不自知，可見基準點對投資者有多重要。

你知道哪一類股票最受投資者青睞嗎？就是曾有過亮眼表現，但最近股價回跌的股票。當這些股票大漲時，敢投資的人不多，然而一旦價格下跌，許多人便會認為「從高點跌這麼多，已經是買入的好時機了。」這個曾經的高點，便成了投資者參考的基準點。然而，大多數的行情走勢已經證明，這種基準點只是心理上的虛幻標準，並非獲利保證。

後見之明( Hindsight Bias)

問題一：你正在觀察某檔股票，而朋友也同樣推薦這檔股票給你，你買進這檔股票後，一個月獲利50%。你的結論最接近哪個選項？

A. 朋友真專業。

B. 我本來就想買，他的看法和我相同。

問題二：你正在觀察另一檔股票，投資老師也非常看好這檔股票前景，你下單買進後，一個月慘賠50%。你的結論最接近哪個選項？

A. 媒體新聞聽聽就好，不能盡信。

B. 誰叫我要跟風明牌。

第一題如果你答案是B，那麼你和絕大多數投資人一樣。

第二題如果你答案是A，那你也和大部份投資人一樣。

在市場波動中，若某檔股票上漲，投資人內心經常湧現「我早有預感這股票會上漲」的感覺。相反的當股票下跌，而投資者未及時賣出，他們可能會抱怨「我早已察覺到異常，都怪某人的意見擾亂我」。這種心態其實就是所謂的「後見之明」現象。

人們經常會回顧過去，並說服自己其實可以預測結果。實際上，我們很難合理預測未來，特別是在投資領域。由於投資者高估了自己，產生了一種虛假的安全感，使投資者對未來的預測過度自信，因為人的天性讓我們選擇相信對自己有利的事情，並且有推卸責任的傾向，這種傾向造成投資時，只選擇聽從與自己觀點一致的資訊，並忽視不利的意見；當賺到錢時，就視為自己的功勞，而賠錢時則會怪罪市場或投資老師的失誤。這種心理現象許多人都有，當投資績效不佳時，許多投資者會選擇自我安慰，不願承認自己的錯誤，並認為這只是賬面上的損失，因此投資者更傾向獲利了結，也不願停損出場。

心理學家發現，人們為了避免自我認知的不和諧，傾向扭曲自己的記憶，「後見之明」就是這種記憶扭曲的表現。在事情進展不順的時候，人們會將錯誤歸咎於他人，而不是誠實面對自己的不足；而在事情進展順利的時候，則將成功歸功於自己。這種心態就像「馬後炮結果論」，或者說是「事後諸葛亮」，千錯萬錯都是別人的錯，自己永遠不會錯。

害怕犯錯而拖延

以下哪種情況你比較後悔？

A.你持有甲公司股票表現不錯，但你覺得乙公司前景更好，不過你沒換股操作選擇觀察看看。一年後甲公司股價不動如山，而乙公司股價大漲一倍。

B.你對持有乙公司股票績效表現不滿意，想換股操作，賣出乙公司買進甲公司股票。一年後甲公司股價不動如山，乙公司股價卻大漲一倍。

心理研究結果顯示，雖然A感覺很糟，但大多數人在B情況下更懊惱。A的情況叫做「錯失的後悔」，B的情況則是「犯錯的後悔」。「犯錯的後悔」就像煮熟的鴨子飛了，是一種賠錢的感覺；「錯失的後悔」則是沒把能獲得的利益把握住，是一種沒賺到錢的感覺。前面有提到，賠錢的感覺比賺錢的感覺影響更深，所以B的後悔比較強烈。

由於犯錯造成的後悔較強，造成人們在重要決策上往往拖延逃避，寧可錯失也不願犯錯。怕後悔的心理對投資理財有明顯影響。人們為了避免虧損帶來的痛苦，傾向不投資，寧願把錢放定存。但時間一長，看到投資帶來的高報酬率，就會後悔當初沒有大膽賭一把。

羊群效應 (Herd Mentality)

以下兩個工作，你會選擇哪一個？

A. 薪水每個月8萬，做同樣工作的同事月薪10萬。

B. 薪水每個月7萬，做相同工作的同事每個月領5萬。

理性的人會選A，但心理學家實驗顯示大部分人選B。為何大部分人還是會選B呢?因為人很在意與他人的比較。不過一旦做了決定，還是會懊悔為何當初不選A。有句成語「寧為雞首，不為牛後」指的就是這心態。

這心態就像投資市場的羊群效應，許多投資者一窩蜂在相同時間做出相同決定，例如股市上漲時一起買入，下跌時也一起賣出。這種心態導致投資人傾向購買最熱門的商品，也就是大家都推薦的股票。心中想著如果別人賺錢，我不能沒賺；如果我賠錢，其他人也好不了多少。就是這種心理造成投資上的嚴重損失。

羊群效應反映出全民皆股的現象。想想你身邊的親朋好友都在談投資，準備賺進人生第一桶金；投顧老師在媒體上大肆吹捧的時候，是否就是行情急轉直下的前兆？當大家都認為前景大好時，離空頭大崩盤就不遠了！

羊群效應並不理性，而是受情緒主導。投資者常忽略投資的基本要素，盲目跟從他人對市場的反應，因為大家都不想錯失獲利良機。投資者往往認為，既然大家都追捧某項投資標的，那應該不會有錯，因而忽略了這項投資背後的風險。

這裡引述股神巴菲特的一句名言給大家借鏡。「別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我恐懼。」請時刻謹記在心。

倖存者偏差(Survivorship Bias)

倖存者偏差，又稱倖存者偏誤或生存者偏差。簡單來說就叫做「死人不會說話」。

倖存者偏差指出，人們往往只看到活下來的成功者，卻常忽略了更多的失敗者，我們只會舉成功的例子，卻忘了失敗的例子屢見不鮮。例如看到像賈伯斯、馬斯克、巴菲特等成功人士時，應更關注與他們競爭的失敗者是如何失敗的，這樣對我們更有幫助。

在金融市場中，倖存者偏差非常適用。看到別人買股票賺錢時，更應關注有多少人在股市上虧錢。當有人貼出獲利百分之百的對帳單時，應該思考這是否是常態？每個人都能輕易獲得高回報？還是只是個案？

不少人崇拜媒體上的投資大師，因為他們暗示著「你也可以像他們一樣從零開始成功」。這些偶像崇拜就是倖存者偏差的表現。所謂一將功成萬骨枯，當一位投資老師聲稱從市場賺取數千萬時，我們只看到他一人的成就，卻未考慮到這數千萬背後是多少失敗者的辛酸血淚。成功者所付出的代價其實遠大於我們認知，當我們深夜進入夢鄉時，他們可能還在研究財報、觀察股市走勢；當我們領薪水時，他們不僅沒有固定薪水，甚至還要承擔停損成本，這些都是我們未曾考慮到的面向。

我們不需要因為倖存者偏差而否定所有成功者的言論，而是應該從中歸納出成功者做了什麼，而競爭失敗者卻沒做到，就可以避免失敗的風險。事實上，很多人努力了一輩子，依然沒有成功者所說的成功，這些成功者之所以成功，取決於諸多因素，包括他的心理素質和專業等等，也可能是建立在過去慘痛的經驗，甚至是比別人好的運氣上，因為成功除了努力以外，像運氣這種天時地利加人和的變數也是影響成功的因素之一。

作者：命運翻轉學院

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：不想財富自由別看!賺錢卻越賺越窮?窮人才有的6種投資心態