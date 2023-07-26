辛苦自己換全部門輕鬆…職場別當「能者過勞」者！ 過來人傳授五招

【撰文・投行大叔】

工作10來年了，我看到責任心過剩的人都過的不開心。他們總是任勞任怨，下班了還時刻緊繃，手機不敢離身。最後並沒有換來長官的認可體諒，而是越來越多的工作，先不說有沒有進步，就連請假都難。最後讓自己陷入無休止的迴圈裡，逐漸養成了「愛抱怨」的個性，人際關係因此變得緊張起來。

我不是說不應該奮鬥，但是「辛苦你一人，輕鬆全部門」、「以一頂三，重任全擔」真的大可不必。工作努力決定職場下限，工作習慣才決定職場上限。學會聰明工作！分享一下我體制內10年總結出來小Tips，希望我們都能有效利用時間，多出成績少內耗。

1️.堅決不做職責範圍以外的事

會幹活比多幹活更重要。學會推掉職責範圍外的活，尤其是中途交接的工作，因為出錯率很大。除非你打起了12分的精神，做好責任劃分，列好詳細的流程，協調好各方，否則這真的是一件費心費力不討好的事。

2️.對份內工作也要有「勢利眼」

重要工作、能展示自己的工作認真對待。上級都說自己的工作重要，但是究竟哪件事重要，你自己心裡要有底。關乎前途的，你加班熬夜、千方百計也要做好。容易得到長官肯定和上級表揚的事，要隨時記在心裡，思考怎樣做得漂亮。而事務性工作真的只要滿足於「交差」不出錯就好。

3️.學會借力，合作共贏

全靠自己埋頭苦幹，吃力不討好。勸你及時止損，借力這件事學問大，慢慢琢磨。比如以找資料為例，除了善用工具網站，還要想辦法找幫手，拉來其他相關部門來幫忙，多一起爭取長官支持，同時給予相關人員正向回饋，一套完美的操作下來，以後的工作就會更好開展，千萬不要覺得麻煩，你一旦你這麼想，別人可就輕鬆了。

4️.管理精力，適當放鬆

總是控制不住想躺平的身體？為什麼身邊的老闆總是精力充沛。因為他們真的很會在精力消耗和再生之間找到平衡，源源不斷生出精力。

5️.不要用戰術上的勤奮，掩蓋戰略上的懶惰

每天早上花幾分鐘時間提前想想當天工作，每天下班前再對當天工作進行回想總結。認真反思一下「我這一天獲得了什麼？有哪些做的好與不好的地方？下一次有沒有改進之處？」如果每天只是重複前一天的事情，而不願意去思考及改善流程，這一天純粹是虛度光陰。久而久之，能力肯定不會有任何提升，只會一直停留在初級職位上，始終只能做最基礎的日常打雜工作。

作者：投行大叔

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：職場守則｜我發現責任心過剩的人並不開心，教你用5個方法重拾歡樂笑顏