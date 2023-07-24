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「離婚協議書」只要兩個人簽字就好嗎？律師：那可不一定

聯合新聞網／ 蘇家宏 律師
離婚示意圖。圖／ingimage
離婚示意圖。圖／ingimage

女星Melody日前在臉書上表示她與結婚17年的丈夫協議離婚，正式恢復單身，但丈夫委任律師向法院提起「離婚協議無效之訴」，雙方為了離婚一事將對簿公堂。（新聞詳連結

一般說來，離婚可以透過協議或是法院判決為之，通常如果雙方還有坐下來談的意願，大多會透過協議方式離婚。

如果男方在簽署離婚協議書時，是因為女方

1.脅迫：不離婚將採取對其不利之舉動，讓男方不得不簽，這種離婚意思不自由的狀況。

2.詐欺（欺瞞）：故意隱匿離婚部分協議內容，導致男方陷於錯誤，因此簽署離婚協議書，則男方可依照民法第92條撤銷意思表示，使該離婚協議書無效。

由於依照民法規定，離婚協議書必須經由雙方當事親自簽署，且經兩位見證人親見親聞，確認離婚真意。

即便男女雙方均基於真意簽離婚協議書（未被詐欺或脅迫），但如果簽署離婚協議書上的兩位見證人並未親見親聞，確認男女雙方當事人離婚真意，則會認為不具證人效力，該離婚要件就有所欠缺，法院會

判決離婚無效，如果離婚無效，當然協議書內容也會因此連帶失效。

兩人當初共結連理、想必是因為深愛對方，即便日後因為某些因素無法白頭偕老，還是盡量好聚好散（尤其是在有孩子的狀況下）。

大家以為離婚是家務事，其實離婚本質上是「法律事件」，只用感情處理的話，日後還是很可能衍生許多不必要的爭議或困擾。

法律是保護，願意運用法律保護自己的人！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

Melody 離婚 丈夫 民法

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